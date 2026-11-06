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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 14:10

Bruselas da luz verde con condiciones a la fusión entre AkzoNobel y Axalta

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Bruselas, 6 nov (EFE).- La Comisión Europea dio este viernes luz verde a la fusión entre la neerlandesa AkzoNobel y la estadounidense Axalta, con la que ambas compañías crean un gigante mundial del sector de pinturas valorado en unos 25.000 millones de dólares en el mercado, aunque la operación está sujeta a condiciones.

Por EFE
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En concreto, ambas empresas se han comprometido a vender el negocio de recubrimientos de repintado de vehículos de AkzoNobel en Europa "en favor de un comprador adecuado", lo que incluye disponer de un centro de producción específico "capaz de gestionar los mismos volúmenes", informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

Dicho comprador, añade Bruselas, debe "operar en el suministro de recubrimientos" o, en su defecto, ser "un actor industrial de un sector afín".

En su análisis, los servicios europeos de la competencia habían concluido que la operación, tal como se había comunicado originalmente, habría reducido "significativamente" la competencia en el sector de los recubrimientos de repintado de vehículos utilizados en los talleres para reparar vehículos dañados o usados.

Bruselas destaca que Axalta lidera este mercado en Europa, mientras que AkzoNobel es la cuarta mayor empresa de un sector muy concentrado, en el que las cuatro principales firmas representan entre el 80 y el 90 % de las ventas.

Las dos empresas fusionadas, en consecuencia, tendrían "una cuota de mercado muy fuerte" tanto en los países europeos como a escala internacional.

Tras evaluar los compromisos ofrecidos por las empresas, la Comisión Europea ha concluido que "resuelven plenamente" los problemas identificados, porque suponen deshacerse "íntegramente" de las actividades de "la más pequeña de ambas" en el sector que genera preocupación.

De esta forma, la firma rival que compre el negocio de recubrimientos de AkzoNobel "podrá competir con las marcas, las instalaciones de producción y el personal" de la compañía neerlandesa.

Tras esta luz verde, Bruselas evaluará en un procedimiento paralelo la idoneidad de los compradores que propongan AkzoNobel y Axalta, que solo podrán ejecutar la fusión cuando Bruselas apruebe la existencia de un "comprador adecuado".

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