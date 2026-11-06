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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:55

Chile destaca alianza con Bélgica para postular a la Secretaría del Tratado de Alta Mar

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Santiago de Chile, 6 nov (EFE).- El Canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, valoró este viernes la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para albergar en Valparaíso la Secretaría del Tratado de Alta Mar, que en caso de ganar posicionaría a la ciudad portuaria del país sudamericano como la "capital mundial del cuidado de los océanos".

Por EFE
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"Chile tiene una profunda vocación oceánica y una larga tradición de contribución activa y permanente al desarrollo de Derecho del Mar. Esto permitirá colocar a Valparaíso en el centro de la discusión global", dijo Pérez Mackenna a EFE.

El Tratado de Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés), ratificado por más de 80 países y en vigor desde enero pasado, establece por primera vez un marco jurídico para salvaguardar la biodiversidad en aguas internacionales, que abarcan casi un 50 % de la superficie del planeta.

El documento permite delimitar áreas marinas protegidas (las AMP) en alta mar y establecer obligaciones para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, entre otros.

postulación conjunta de Valparaíso y la propuesta de China, que ha presentado como ciudad alternativa a Xiamen.

Chile fue el segundo país del mundo y el primero de la región en ratificar el acuerdo.

Mackenna agregó que si la candidatura chilena prospera "sería el primer organismo de las Naciones Unidas de membresía universal con sede en el sur".

El esfuerzo conjunto entre Chile y Bélgica contempla la instalación de la Secretaría del tratado en la ciudad situada en pleno litoral central de país sudamericano, desde donde se ejercerían sus principales funciones.

Por su parte, Bruselas acogería la infraestructura física y técnica del Mecanismo de Intercambio de Información (Clearing-House Mechanism), gestionado por la Secretaría.

"Esta alianza entre Chile y Bélgica permite aumentar las posibilidades de éxito para que Valparaíso se convierta en sede de la secretaría ejecutiva de un organismo de máxima relevancia para el cuidado de los océanos", destacó Pérez Mackenna.

La decisión será tomada durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Tratado de Alta Mar que se realizará entre el 11 y el 22 de enero de 2027 en Nueva York, instancia que deberá fijar la Secretaría entre la Conocida como la ‘Perla del Pacífico’, Valparaíso es una ciudad a 110 kilómetros al noroeste de Santiago, que fue el puerto comercial más importante del Pacífico Sur durante el siglo XIX.

La postulación de Valparaíso como sede del BBNJ fue impulsada por la Administración del progresista Gabriel Boric, antecesor del actual mandatario chileno, José Antonio Kast.

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