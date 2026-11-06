Chile exhibe por primera vez en una muestra los horrores de la ex Colonia Dignidad

La muestra 'Colonia Dignidad, a plena luz, todavía', inaugurada recientemente en colaboración con la Universidad Libre de Berlín, reúne hasta abril testimonios de víctimas, fotografías, archivos de prensa, objetos y documentos inéditos pertenecientes a la secta de origen alemán que sirvió como centro de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Se han hecho películas, libros, series, pero nunca una exposición de esta naturaleza", indicó a EFE María Fernanda García, directora del MMDH, uno de los espacios de memoria más importantes de América Latina.

Esta muestra, agregó García, cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania y "es un compromiso de los Estados de Alemania y de Chile para subsanar y trabajar en la búsqueda de la verdad y la reparación".

Emplazada a orillas del río Perquilauquén, a 400 kilómetros al sur de Santiago, la conocida secta fundada en 1961 por el exmilitar nazi Paul Schäfer sometió a trabajos forzados, castigos, manipulación mental y, en algunos casos, abuso sexual a más de 300 adultos, niños y niñas, muchos de los cuales lo siguieron a Chile desde Alemania.

El asentamiento, desmantelado en 1991, tras el restablecimiento de la democracia en Chile, fue utilizado como centro de torturas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet.

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Se estima que más de cien opositores al régimen fueron asesinados en el recinto.

Entre los objetos expuestos en la muestra hay una biblia incompleta, una cuchara o una sandalia, cedida por una de las tantas víctimas que sufrió abusos en su niñez por parte de Schäfer, detenido en 2005 y fallecido en 2010.

La psicóloga e historiadora Evelyn Hevia, una de las curadoras de la exposición, explicó a EFE que la sandalia "evidencia el trabajo semiesclavo que reinaba en el interior del recinto" y que la cuchara con la inscripción en alemán "Navidad 1953" fue clave en el proceso judicial de Adriana Borges, militante comunista secuestrada en 1975.

“Después de alguna de las sesiones de tortura (a Borges) le llevaban algo de comer. Ella veía a través de la venda la cucharita con esa inscripción, y como venía de una familia de origen alemán supo que era alemán”, indicó.

También hay una instalación que busca mostrar el rol que tuvo la música como herramienta "de sometimiento, dominación y violencia" en la historia de la antigua Colonia Dignidad, hasta ahora "una de las aristas menos conocidas", apuntó Hevia.

Rebautizada como Villa Baviera, el recinto funciona hoy en día como centro turístico y de restauración y está gestionado por un grupo de colonos.

El expresidente progresista Gabriel Boric (2022-2026) anunció en 2024 el inicio de un proceso para expropiar parcialmente los terrenos y crear un sitio de memoria en colaboración con Alemania.

A las pocas semanas de llegar al poder, el ultraderechista José Antonio Kast paralizó la expropiación argumentando motivos presupuestarios, lo que generó duras críticas entre grupos de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

La muestra, afirmó la curadora, "en ningún caso reemplaza la necesidad de contar con un sitio de memoria. Al contrario, queremos amplificar esa demanda que durante tanto tiempo llevan reclamando las víctimas".

"Esperamos que esta exposición abra debates en la sociedad y que por fin se empiece a tomar cartas en el asunto”, concluyó la directora del MMDH.