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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 03:15

China cancela sin explicaciones el estreno de la película sobre el confinamiento de Wuhan

Imagen sin descripción

Pekín, 6 nov (EFE).- La película china 'Héroes de blanco', sobre el confinamiento de la ciudad central de Wuhan durante la pandemia de covid-19, no llegó este viernes a los cines pese a tener anunciado su estreno para hoy, casi seis años después de concluir su rodaje y tras suscitar críticas en las redes sociales.

Por EFE
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Las plataformas chinas de venta de entradas Taopiaopiao y Maoyan no ofrecían este viernes sesiones para la película, según pudo comprobar EFE, sin que sus responsables hayan anunciado públicamente los motivos del aparente aplazamiento.

La cinta, dirigida por el cineasta hongkonés Herman Yau y protagonizada por Andy Lau y la actriz china Yang Zishan, había anunciado el pasado 17 de octubre su estreno en toda China para el 6 de noviembre, después de permanecer casi seis años sin llegar a las salas.

La ausencia de entradas ha generado desconcierto entre algunos usuarios de Taopiaopiao, donde este viernes podían leerse comentarios que preguntaban por el estreno.

"¿No se estrenaba hoy? ¿Por qué no está?", escribió uno de ellos, mientras que otro preguntó "¿Cuándo se estrena?" y un tercero lamentó que, después de esperar tanto tiempo, la película volviera a ser retirada de la programación.

También aparecían mensajes favorables a la cinta, como el de un internauta que escribió "Que la estrenen, quiero verla, sin importar lo que digan los críticos", junto a otros que cuestionaban la conveniencia de recuperar en las pantallas una etapa todavía dolorosa para parte de la población.

La producción recrea los 76 días de confinamiento de Wuhan, entre enero y abril de 2020, a través de las experiencias de personal sanitario, pacientes y residentes que afrontaron las consecuencias de la aparición del nuevo coronavirus.

Su tráiler, publicado el pasado 17 de octubre junto al anuncio de su estreno para este viernes, muestra hospitales desbordados, restricciones a la movilidad, escasez de suministros y familias separadas por las medidas de aislamiento.

El rodaje concluyó en diciembre de 2020, apenas unos meses después del levantamiento del confinamiento, aunque no han trascendido las razones por las que la producción permaneció casi seis años sin estrenarse.

El anuncio de su llegada a los cines ya había suscitado reacciones encontradas, con internautas que rechazaban revivir las dificultades de aquellos meses y otros que defendían la importancia de recordar a quienes vivieron la emergencia sanitaria.

Wuhan permaneció confinada durante 76 días a comienzos de 2020, en una de las primeras y más estrictas medidas de aislamiento adoptadas durante la pandemia, que dio paso en China a una política de 'cero covid' basada en confinamientos masivos, cierres de fronteras, pruebas PCR generalizadas y cuarentenas obligatorias, mantenida hasta finales de 2022.

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