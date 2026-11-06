China prorroga hasta 2031 los aranceles a EE.UU. por químico clave para envases o baterías

En un comunicado publicado el jueves en su página web, el Ministerio de Comercio indicó que mantendrá las tasas de entre un 34,2 y un 37,7 % que aplicaba desde finales de 2020 tras investigar durante el último año si Washington subvencionaba a ese sector y los posibles perjuicios para la industria china, la cual solicitó estas pesquisas.

El alcohol propílico se utiliza como disolvente para las tintas empleadas en envases alimentarios o como precursor farmacéutico para algunos antibióticos y otros medicamentos, así como en pinturas, recubrimientos, cosméticos, desinfectantes, lubricantes o líquidos de freno, entre otros.

Además, uno de sus principales derivados, el acetato de n-propilo, es un "componente importante" de los electrolitos de las baterías de litio para automóviles eléctricos, apunta Comercio.

China y Estados Unidos acordaron en septiembre, durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, un marco de reducciones arancelarias recíprocas sobre mercancías valoradas en unos 30.000 millones de dólares por cada parte, y anunciaron la creación de un comité conjunto para buscar soluciones negociadas a una guerra comercial que se prolonga desde 2018.