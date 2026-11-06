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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 07:10

Comienza el juicio contra los cabecillas de la organización extremista 'Reino de Alemania'

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Berlín, 6 oct (EFE).- El juicio contra cuatro presuntos cabecillas de la organización de extrema derecha 'Reino de Alemania', entre ellos el autoproclamado monarca Peter Fitzek, comenzó este viernes ante la Audiencia Territorial de Düsseldorf, en el oeste del país.

Por EFE
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La fiscalía general del Estado ha acusado a los cuatro de integración en banda criminal y de diferentes delitos fiscales, financieros y de falsificación de documentos.

Según la acusación, fundaron el 'Reino de Alemania' en 2012 con el objetivo de sustituir con sus estructuras pseudoestatales a la República Federal Alemana, a la que no reconocían, en línea con el movimiento extremista de los 'Reichsbürger' o ciudadanos del reino.

Así, crearon supuestamente un sistema bancario y aseguradoras, un registro civil que expedía documentos de identificación del 'Reino de Alemania' e incluso emitieron su propia divisa, el 'nuevo marco alemán'.

Tan sólo entre 2020 y 2025 la organización ingresó aproximadamente diez millones de euros a través de transacciones bancarias y negocios de seguros irregulares, así como a través de donativos y tasas de seminarios, asegura la Fiscalía.

Dado que estos ingresos no se declararon y que los empleados del 'Reino' no cotizaban ni pagaban impuestos, se le atribuye al grupo haber defraudado más de dos millones de euros al Estado.

A Peter Fitzek, de 61 años, una figura excéntrica que se presentaba a sí misma como 'rey de Alemania', se le acusa de haber tenido el control absoluto de la organización y de haber determinado su orientación ideológica, mientras que los otros acusados tenían también papeles de mando subalternos.

Los cuatro fueron detenidos en mayo de 2025 en varias regiones del este y del sur de Alemania y se encuentran desde entonces en prisión preventiva.

El 'Reino de Alemania' actuaba como si se tratase de un Estado soberano que aspiraba a restablecer las fronteras del Imperio alemán de 1871, que abarcaba parte de lo que actualmente son Polonia, Dinamarca y los países bálticos.

La organización, de la que las autoridades creen que tenía un millar de seguidores y que podría haber sido una de las más establecidas dentro del movimiento de los 'Reichsbürger', fue prohibida el año pasado como asociación por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

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