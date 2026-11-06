Comienza el juicio contra los cabecillas de la organización extremista 'Reino de Alemania'

La fiscalía general del Estado ha acusado a los cuatro de integración en banda criminal y de diferentes delitos fiscales, financieros y de falsificación de documentos.
Según la acusación, fundaron el 'Reino de Alemania' en 2012 con el objetivo de sustituir con sus estructuras pseudoestatales a la República Federal Alemana, a la que no reconocían, en línea con el movimiento extremista de los 'Reichsbürger' o ciudadanos del reino.
Así, crearon supuestamente un sistema bancario y aseguradoras, un registro civil que expedía documentos de identificación del 'Reino de Alemania' e incluso emitieron su propia divisa, el 'nuevo marco alemán'.
Tan sólo entre 2020 y 2025 la organización ingresó aproximadamente diez millones de euros a través de transacciones bancarias y negocios de seguros irregulares, así como a través de donativos y tasas de seminarios, asegura la Fiscalía.
Dado que estos ingresos no se declararon y que los empleados del 'Reino' no cotizaban ni pagaban impuestos, se le atribuye al grupo haber defraudado más de dos millones de euros al Estado.
A Peter Fitzek, de 61 años, una figura excéntrica que se presentaba a sí misma como 'rey de Alemania', se le acusa de haber tenido el control absoluto de la organización y de haber determinado su orientación ideológica, mientras que los otros acusados tenían también papeles de mando subalternos.
Los cuatro fueron detenidos en mayo de 2025 en varias regiones del este y del sur de Alemania y se encuentran desde entonces en prisión preventiva.
El 'Reino de Alemania' actuaba como si se tratase de un Estado soberano que aspiraba a restablecer las fronteras del Imperio alemán de 1871, que abarcaba parte de lo que actualmente son Polonia, Dinamarca y los países bálticos.
La organización, de la que las autoridades creen que tenía un millar de seguidores y que podría haber sido una de las más establecidas dentro del movimiento de los 'Reichsbürger', fue prohibida el año pasado como asociación por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.