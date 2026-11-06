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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 14:55

Cuba califica de "victoria" elección para puesto en ONU de diplomático expulsado por EEUU

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La Habana, 6 nov (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó este viernes de "nueva victoria" el nombramiento del diplomático Richard Tur de la Concepción como experto de una comisión de la ONU, tras su expulsión la pasada semana por EE.UU. de la misión de la isla en las Naciones Unidas en Nueva York.

Por EFE
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"Constituye una nueva victoria de Cuba y un reconocimiento a su destacada labor a favor del multilateralismo y el trabajo de la Organización", puntualizó Rodríguez en la red social X, al trasladar "cálidas felicitaciones" a Tur por su nombramiento como experto de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la ONU.

Tur de la Concepción regresó la pasada semana a La Habana, tras ser expulsado por Estados Unidos, luego de un enfrentamiento con un funcionario de ese país en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

El Gobierno estadounidense comunicó a la misión cubana ante la ONU que Tur de la Concepción, quien se desempeñaba como primer secretario ante el organismo multilateral, "no era bienvenido" en el país, después de que intentara apartar de un manotazo el teléfono de un funcionario estadounidense que lo grababa en el salón principal de la organización.

El incidente ocurrió durante una sesión de la Asamblea General en la que el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, se pronunció contra la resolución que pedía el fin del embargo contra Cuba.

Luego del altercado, Waltz acusó al diplomático cubano de intentar intimidar al personal de Naciones Unidas y aseguró que regresaría a La Habana.

Cuba presentó por su parte una protesta formal ante la oficina del secretario general de la ONU, al considerar que el funcionario estadounidense había acosado a Tur y la expulsión afectaba su "candidatura a un importante órgano" de Naciones Unidas.

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado durante 2026, pues EE.UU. presiona a Cuba para que introduzca cambios políticos y económicos, primero con un bloqueo petrolero y luego con sanciones secundarias contra altos cargos de la isla, empresas estatales, su sector privado e inversores extranjeros.

Este jueves, Washington sumó a la lista de sancionados a dos personas en la isla y ocho entidades, relacionadas con los sectores de electrónica, industria manufacturera, marítimo tecnológico. Desde mayo pasado, más de 30 personalidades y 50 empresas cubanas han sido sancionadas.

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