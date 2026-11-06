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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:15

Cuba recibe nuevo donativo de ayuda humanitaria de Bielorrusia para hospitales pediátricos

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La Habana, 6 nov (EFE).- Cuba recibió un nuevo donativo de Bielorrusia, de treinta toneladas de leche en polvo y casi cuatro toneladas de medicamentos, destinado a apoyar la atención médica en instituciones hospitalarias pediátricas de La Habana, informaron este viernes medios estatales.

Por EFE
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El embajador de la República de Bielorrusia en la isla, Vitali Barchuk, explicó que, para su país, "mantenerse al margen" ante la difícil situación que atraviesa Cuba, "no es una opción" y resaltó que las entregas realizadas demuestran los fuertes lazos de amistad entre ambas naciones, "establecidos sobre la base del respeto mutuo".

Barchuk remarcó que la ayuda contribuirá a mejorar la salud y el bienestar de la población, especialmente de los niños, por ser uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La ayuda de Bielorrusia está destinada a centros como el Hospital Pediátrico Universitario y el Cardiocentro, William Soler, de La Habana, puntualizaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Cuba vive una profunda crisis energética y económica tanto por causas internas como externas y agravada por el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias de EE.UU., que mantienen a la economía estatal de la isla casi paralizada.

Los cubanos sufren apagones de más de viente horas diarias y los hospitales ofrecen algunos servicios mínimos. En este contexto, las muertes por cáncer en el país superan las 70 por día, la supervivencia de niños y jóvenes con esta enfermedad cayó de 85 % a 65 %; y la tasa de mortalidad infantil se sitúa en 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos, según cifras oficiales.

La viceministra primera de Salud Pública de Cuba, Tania Cruz, expresó, por su parte, el agradecimiento por el gesto solidario de Bielorrusia, y añadió que "representa no solo un importante aporte material, sino también un símbolo de humanidad en medio de las difíciles circunstancias que enfrenta el país".

Desde el pasado año, Bielorrusia ha enviado a la isla varios cargamentos de ayuda humanitaria que se han concentrado principalmente en alimentos básicos (leche en polvo y conservas) e insumos médicos y farmacéuticos para paliar la crisis de desabastecimiento y los daños causados por desastres naturales.

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