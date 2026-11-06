De escaladas históricas a desplomes: los motivos detrás de las caídas bursátiles en Asia

Tras experimentar escaladas históricas en los últimos meses, los mercados asiáticos más expuestos al sector tecnológico han respondido esta semana con retrocesos que los expertos vinculan también al nuevo escenario político en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata arrebató al Republicano la mayoría en ambas cámaras en las elecciones de mitad de mandato del martes.

El resultado electoral ha debilitado la confianza de los inversores ante la posibilidad de que se endurezcan las restricciones a los centros de datos, claves para el desarrollo de la IA, explicó a EFE Vincent (Doo-un, Kim), analista de Hana Securities.

Mientras, el estratega financiero Gary Dugan relacionó los retrocesos con factores como "valoraciones excesivas en el sector tecnológico, recogidas de beneficios y preocupaciones por el elevado gasto en centros de datos".

A continuación, algunas claves sobre una corrección bursátil que, según analistas, no se veía desde 2020:

Las bolsas de Taipéi, Seúl y Tokio, especialmente expuestas al sector tecnológico y que aglutinan empresas clave en las cadenas de suministro globales de la IA, cerraron con caídas del 4,51 %, 6,02 % y 5,96 %, respectivamente.

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Los desplomes se produjeron después de que el índice estadounidense Nasdaq perdiera un 5,52 % el jueves en Wall Street, arrastrado por las ventas de acciones vinculadas a la IA.

La Bolsa de Taipéi había sido uno de los mercados más rentables de Asia en lo que va de año y se había convertido en la gran apuesta bursátil, pero su referencial, el Taiex, que agrupa a compañías como TSMC (fundición de chips avanzados) y Foxconn (ensamblaje de servidores), acumuló una caída del 20,31 % en el último mes.

El aumento de los costes de endeudamiento, el incremento del gasto en capital y unos resultados por debajo de las expectativas de las principales compañías del sector generaron inquietud entre los inversores extranjeros, que en octubre vendieron acciones taiwanesas por un valor neto de 31.780 millones de dólares, un récord mensual, según Bloomberg.

El principal indicador de la Bolsa de Seúl, el Kospi, llegó a registrar pérdidas superiores al 8 % durante la sesión de este viernes, aunque moderó parcialmente el descenso al cierre, hasta el 6,02 %. Después de vivir una escalada histórica en los últimos meses, ha devuelto parte de las ganancias y vuelve a situarse en niveles de principios de año.

En junio de 2025, cuando Lee Jae-myung asumió la presidencia surcoreana, el Kospi rondaba los 2.700 puntos; desde entonces, inició una escalada que lo llevó a superar por primera vez los 5.000 enteros el pasado enero y los 9.000 en junio, en una revalorización del 18,7 % en lo que va de año.

Con gigantes como Samsung Electronics y SK hynix, Seúl, que ya había puesto en marcha medidas para revitalizar el mercado bursátil, anunció hoy que eximirá durante tres meses a las sociedades de valores de la obligación de mantener garantías del 140 % en los préstamos para comprar acciones, con vistas a reducir las ventas forzosas.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, ha atravesado una etapa de fuerte volatilidad en los últimos meses: tras alcanzar un pico de 72.000 puntos a finales de junio, el indicador cayó este viernes por debajo de los 60.000 enteros, al hundirse un 5,96 %, lastrado por la venta de acciones vinculadas a los chips y la IA.

El fabricante japonés de chips de memoria Kioxia ilustra la volatilidad en el parqué tokiota: la compañía se convirtió en junio en la empresa de mayor capitalización bursátil del país, gracias al 'boom' de las inversiones en compañías vinculadas a la IA, pero desde su máximo histórico ha perdido más del 70 % de su valor bursátil.

En China, las bolsas también han entrado en una tendencia bajista, ante la que las empresas cotizadas ya han marcado el segundo volumen de recompras de acciones propias más alto de la historia.

Mediante esta práctica, habitual ante etapas de correcciones en los mercados, las compañías destinan parte de su liquidez a adquirir sus propios títulos para sostener su cotización bursátil.