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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:55

De modelo en la pasarela de Milán a gobernador demócrata del rural estado de Iowa

Imagen sin descripción

Washington, 6 nov (EFE).- Las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre en EE.UU. han dejado perfiles nuevos y llamativos en los cargos electos y uno de ellos es el del demócrata Rob Sand, futuro gobernador del estado de Iowa y que trabajó como modelo en Milán a principios de los 2000.

Por EFE
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Sand, a quien la prensa estadounidense ha llegado a comparar con el expresidente John F. Kennedy, trabajó como modelo en Europa cuando era joven y gracias a ello pagó parte de sus estudios universitarios. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Brown y logró un doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa.

El demócrata llegó a desfilar para Giuliano Fujiwara, la firma japonesa Number (N)ine y Prada, según informó la revista Newsweek.

Más allá de su pasado como modelo, Sand, que nació y creció en Iowa, es un político que se ha hecho conocido por sus vecinos con una campaña muy cercana a ellos, mostrando su preocupación por sus problemas cotidianos y tratando de alejarse de la polarización nacional.

El político, de 44 años y que ha logrado devolver a los demócratas la gobernación de un estado de tendencia republicana después de veinte años, se centró en el apoyo a pacientes de cáncer en el estado, el segundo con la mayor incidencia del país.

Supo capitalizar y leer las preocupaciones de los vecinos, como la calidad del agua y la incidencia en la salud de los habitantes de Iowa.

Sand se impuso al republicano Zach Lahn por once puntos porcentuales y sucederá como gobernador a la republicana Kim Reynolds, quien no aspiraba a la reelección.

The New York Times lo incluyó en mayo en una lista de "presidenciables" para 2028.

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