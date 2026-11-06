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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 17:15

Decomisan en Honduras 362 kilos de cocaína valorados en 3,6 millones de dólares

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Tegucigalpa, 6 nov (EFE).- Las autoridades de Honduras decomisaron este viernes un total de 362 kilos de cocaína con un valor estimado en 3,6 millones de dólares, durante una operación en el Caribe del país en la que no se registraron detenciones, informó la Policía Nacional.

Por EFE
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El cargamento fue localizado en una zona montañosa del municipio de La Masica, en el departamento de Atlántida (Caribe), mediante labores de "inteligencia y seguimiento" realizadas por unidades especiales, según el ente de seguridad.

La Policía indicó que el alijo tiene un valor aproximado de 97 millones de lempiras (unos 3,6 millones de dólares).

En la operación participaron agentes antidrogas, en coordinación con efectivos de las Fuerzas Especiales y de los Servicios Policiales Fronterizos.

Por su posición geográfica, Honduras, principalmente su región caribeña, es utilizada por organizaciones del narcotráfico internacional como ruta para el traslado de drogas, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos, mediante avionetas y embarcaciones rápidas.

En lo que va de 2026, las autoridades hondureñas han decomisado alrededor de 6.553 kilos de cocaína y cientos de arbustos de coca, según cifras oficiales.

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