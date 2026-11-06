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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 04:15

Defensas antiaéreas derriban 142 drones ucranianos en ocho regiones rusas

Imagen sin descripción

Moscú, 6 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 142 drones ucranianos sobre ocho regiones del país, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Por EFE
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El parte de guerra matutino precisa que fueron atacadas regiones como la de Moscú, las sureñas Krasnodar y Rostov, y las fronterizas Bélgorod y Kursk, además de la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

El ejército ucraniano ha reducido el número de drones que lanza diariamente contra la retaguardia rusa en vísperas de la reanudación de las negociaciones con mediación de EE.UU. el próximo martes en Abu Dabi.

Mientras Kiev dijo haber alcanzado este viernes una refinería en el sur del país vecino, Rusia informó de un ataque contra instalaciones energéticas en la región de Kiev.

Rusia se niega por el momento a aceptar una tregua energética con vistas al invierno, asunto que los negociadores ucranianos volverán a plantear la próxima semana.

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