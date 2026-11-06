Defensas antiaéreas derriban 142 drones ucranianos en ocho regiones rusas

El parte de guerra matutino precisa que fueron atacadas regiones como la de Moscú, las sureñas Krasnodar y Rostov, y las fronterizas Bélgorod y Kursk, además de la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

El ejército ucraniano ha reducido el número de drones que lanza diariamente contra la retaguardia rusa en vísperas de la reanudación de las negociaciones con mediación de EE.UU. el próximo martes en Abu Dabi.

Mientras Kiev dijo haber alcanzado este viernes una refinería en el sur del país vecino, Rusia informó de un ataque contra instalaciones energéticas en la región de Kiev.

Rusia se niega por el momento a aceptar una tregua energética con vistas al invierno, asunto que los negociadores ucranianos volverán a plantear la próxima semana.