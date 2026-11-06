Dickon Mitchell es reelegido en Granada como primer ministro en elecciones generales

Según las cifras preliminares publicadas por la Oficina de Elecciones Parlamentarias, la participación electoral fue del 63,3 %, con 61.264 votos válidos emitidos.

"Gracias Granada, Carriacou y Pequeña Martinica por darle a nuestro Congreso Nacional Democrático la oportunidad de seguir sirviéndole. Yo. Tú. Ustedes. Listos para más", expresó Mitchell este viernes en su cuenta de X.

Mitchell, quien convocó elecciones generales más de un año antes de la fecha prevista constitucionalmente, derrotó con facilidad a Noleen Roxanne James Thompson, del principal partido de oposición, el Nuevo Partido Nacional (NNP, por sus siglas en inglés), con 5.318 votos frente a los 2.138 de la candidata.

El vicepresidente del NDC, Randall Robinson, señaló en declaraciones a la radio: "Hemos logrado sacar adelante la agenda tal como se planteó en el programa electoral de 2022; creo que la gente se está dando cuenta de que no nos limitamos a hablar, sino que cumplimos".

La líder del NNP, Emmalin Pierre, que aspiraba a ser la primera mujer en dirigir el Gobierno de Granada, perdió su escaño por St. Andrew South East ante el ministro de Educación, David Andrew, al que había derrotado por poco más de 200 votos en 2022. Esta vez, Andrew obtuvo 2.011 votos y Pierre, 1.849.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Shirley McQueen, del Movimiento Democrático Popular (DPM, en inglés), solo recibió 19 votos.

La única victoria del NNP se produjo en St. George North West, donde Tawfiq Joseph obtuvo 2.052 votos, superando al candidato del NDC, que recibió 89 votos, y el NNP, que obtuvo 69.

De igual manera, el exministro de Asuntos Exteriores Peter David perdió su escaño por Town of St. George ante la fiscal general Claudette Joseph.

Antes de la votación, los comentaristas políticos habían señalado que David, quien había formado parte de administraciones tanto del NDC como del NNP, se convertiría en una figura clave.

Sin embargo, solo logró obtener 730 votos, frente a los 1.269 de Joseph y los 536 del candidato del NNP.

El analista político Derek Ramsamooj, radicado en Trinidad, declaró a EFE que el electorado granadino ha mostrado su disposición a otorgar un segundo mandato al primer ministro Mitchell, señalando que "esto refleja la aceptación de un liderazgo nuevo, joven y dinámico, capaz de ofrecer una mejor calidad de vida".

"Dickon Mitchell ha demostrado su capacidad para aprovechar el cargo de primer ministro en beneficio de la sociedad. Su trayectoria demuestra que, cuando un liderazgo se gana, el respeto se traduce en votos el día de las elecciones", añadió.