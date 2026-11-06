ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:20

Dickon Mitchell es reelegido en Granada como primer ministro en elecciones generales

Imagen sin descripción

Castries, 6 nov (EFE).- Dickon Mitchell fue reelegido como primer ministro de Granada al obtener una cómoda victoria en las elecciones generales del territorio caribeño, mientras que su partido, el Congreso Nacional Democrático (NDC, por sus siglas en inglés), estuvo a punto de lograr un pleno al ganar 14 de los 15 escaños.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según las cifras preliminares publicadas por la Oficina de Elecciones Parlamentarias, la participación electoral fue del 63,3 %, con 61.264 votos válidos emitidos.

"Gracias Granada, Carriacou y Pequeña Martinica por darle a nuestro Congreso Nacional Democrático la oportunidad de seguir sirviéndole. Yo. Tú. Ustedes. Listos para más", expresó Mitchell este viernes en su cuenta de X.

Mitchell, quien convocó elecciones generales más de un año antes de la fecha prevista constitucionalmente, derrotó con facilidad a Noleen Roxanne James Thompson, del principal partido de oposición, el Nuevo Partido Nacional (NNP, por sus siglas en inglés), con 5.318 votos frente a los 2.138 de la candidata.

El vicepresidente del NDC, Randall Robinson, señaló en declaraciones a la radio: "Hemos logrado sacar adelante la agenda tal como se planteó en el programa electoral de 2022; creo que la gente se está dando cuenta de que no nos limitamos a hablar, sino que cumplimos".

La líder del NNP, Emmalin Pierre, que aspiraba a ser la primera mujer en dirigir el Gobierno de Granada, perdió su escaño por St. Andrew South East ante el ministro de Educación, David Andrew, al que había derrotado por poco más de 200 votos en 2022. Esta vez, Andrew obtuvo 2.011 votos y Pierre, 1.849.

Por su parte, Shirley McQueen, del Movimiento Democrático Popular (DPM, en inglés), solo recibió 19 votos.

La única victoria del NNP se produjo en St. George North West, donde Tawfiq Joseph obtuvo 2.052 votos, superando al candidato del NDC, que recibió 89 votos, y el NNP, que obtuvo 69.

De igual manera, el exministro de Asuntos Exteriores Peter David perdió su escaño por Town of St. George ante la fiscal general Claudette Joseph.

Antes de la votación, los comentaristas políticos habían señalado que David, quien había formado parte de administraciones tanto del NDC como del NNP, se convertiría en una figura clave.

Sin embargo, solo logró obtener 730 votos, frente a los 1.269 de Joseph y los 536 del candidato del NNP.

El analista político Derek Ramsamooj, radicado en Trinidad, declaró a EFE que el electorado granadino ha mostrado su disposición a otorgar un segundo mandato al primer ministro Mitchell, señalando que "esto refleja la aceptación de un liderazgo nuevo, joven y dinámico, capaz de ofrecer una mejor calidad de vida".

"Dickon Mitchell ha demostrado su capacidad para aprovechar el cargo de primer ministro en beneficio de la sociedad. Su trayectoria demuestra que, cuando un liderazgo se gana, el respeto se traduce en votos el día de las elecciones", añadió.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
03
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar