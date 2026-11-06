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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 07:50

Dos muertos, uno menor de edad, y 16 heridos en accidente de autobús en el este de Francia

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París, 6 nov (EFE).- Dos personas, una de ellas menor de edad, murieron y otras 16 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, este viernes en un accidente de un autobús de línea regional en el este de Francia, precisaron las autoridades del departamento francés de Ain, que en un primer momento habló de dos menores fallecidos.

Por EFE
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El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores, según informó la fiscalía de Bourg-en-Bresse, que abrió una investigación por homicidio vial, y precisó que una de las victimas mortales tenía poco más de 18 años.

El conductor, que resultó herido y fue hospitalizado, todavía no ha podido ser interrogado, indicó la Fiscalía, que elevó a tres el número de heridos en estado de urgencia absoluta. Por lo que el balance de víctimas es provisional, según las autoridades.

El accidente se produjo hacia las 07.00 horas (6.00 GMT) en la carretera departamental D22, cuando el autobús se salió de la vía y chocó contra un árbol en una cuneta, según indicó el alcalde de la localidad, Yves Cristin, por razones aún desconocidas.

El sitio del impacto, tras una curva a la derecha, no presentaba dificultades especiales meteorológicas a primera hora de la mañana.

Según un comunicado del Ministerio de Transportes, se han movilizado 102 bomberos, 58 vehículos y 50 gendarmes. También se han desplegado cuatro helicópteros y ocho equipos del SMUR (servicio móvil de emergencias y reanimación).

Tanto el prefecto de Ain, Louis-Xavier Thirode, como el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, tienen previsto desplazarse al lugar del siniestro.

"Ha habido un accidente de un autobús escolar en Ain. Voy a desplazarme allí inmediatamente", declaró Tabarot en la estación de Lyon de París, durante la inauguración del nuevo tren de alta velocidad TGV M.

El ministro renunció así a viajar a bordo del tren que tenía previsto partir hacia Marsella poco antes de las 10.00 horas locales. "Me hacía mucha ilusión realizar el viaje con ustedes", dijo Tabarot a los asistentes al acto.

El ministro también anunció su desplazamiento en la red social X, donde señaló que acudía al lugar tras el grave accidente ocurrido en Lent. "A raíz del grave accidente de autobús ocurrido en Lent, me dirijo al lugar", declaró en sus redes sociales Tabarot.

Por su parte, el ministro francés de Educación, Édouard Geffray, expresó su solidaridad con los alumnos afectados por el accidente de un autobús y trasladó su apoyo a las familias.

"Quiero tener un pensamiento para estos alumnos y sus familias. Cuando nuestros alumnos, nuestros niños, son víctimas de accidentes de esta naturaleza, siempre es una prueba muy difícil", declaró el ministro.

El titular de Educación afirmó que el Gobierno seguiría de cerca la evolución de la situación y transmitió a las familias el apoyo del Ejecutivo y de toda la comunidad educativa.

Las autoridades activaron el centro operativo departamental para coordinar la intervención de los distintos servicios de emergencia y organismos implicados en la gestión de la crisis.

La prefectura pidió a la población que evitara la zona mientras se habilitaban desvíos de tráfico.

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