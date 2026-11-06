Dos personas mueren tras ser arrastrado su coche por una inundación en el sur de Córcega

El suceso ocurrió hacia la 1.00 hora local (23.00 GMT) en la carretera territorial RT10, que recorre la costa oriental de Córcega prácticamente de un extremo a otro de la isla, según las autoridades, que precisaron que los hechos se produjeron en el tramo entre Porto-Vecchio y Bonifacio.

En el vehículo siniestrado viajaban tres personas, de las cuales una logró salir del automóvil y fue rescatada por los servicios de emergencia, antes de ser evacuada en helicóptero a una clínica de Porto-Vecchio.

Los otros dos ocupantes fueron encontrados posteriormente sin vida en el interior del vehículo.

Las fuertes precipitaciones han provocado condiciones meteorológicas adversas e inundaciones en distintos puntos de la isla, situada en el Mediterráneo.