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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 08:50

Ecuador confía en lograr la exención del visado Schengen "en los próximos meses"

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Madrid, 6 nov (EFE).- Ecuador confía en logra la exención del visado Schengen para sus ciudadanos "en los próximos meses", una petición de larga data que cuenta con el apoyo expreso de España y es vista con buenos ojos por otros países europeos como Italia y Portugal, según dijo a EFE el canciller ecuatoriano, Roberto Kury.

Por EFE
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"Ecuador ha demostrado que ha avanzado mucho en el control migratorio", sostuvo el canciller en una entrevista con EFE este viernes en Madrid, donde participó en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Es un proceso sobre el que "estamos muy positivos y esperamos que se pueda dar (la exención) en los próximos meses o el próximo año", detalló.

Kury precisó que su país cuenta con el apoyo expreso de España, que "lo palpa de manera directa" al tener en su territorio una comunidad ecuatoriana grande y bien integrada, "trabajadora y honrada".

Además, el ministro afirmó que tienen el "apoyo verbal" de Italia y que conversó al respecto con el Gobierno de Portugal, que "también lo vio con muy buenos ojos".

"Ese es el proceso, hablar con los distintos delegados de los países para poder tener el apoyo en el Consejo (Europeo) y en el Parlamento Europeo", agregó.

Ecuador estuvo cerca en 2022 de obtener la exoneración de visado para viajes de corta estancia al espacio europeo de libre circulación Schengen, pero finalmente no lo consiguió puesto que la Eurocámara no llegó a votar la moción en cuestión.

Lograr esa exención es una histórica demanda de Ecuador, que en su momento no entró dentro del proceso que permitió exonerar de visados a sus vecinos Colombia y Perú en 2016.

Por otro lado, Kury destacó el acuerdo de migración circular vigente con España, que ha beneficiado a 1.118 trabajadores ecuatorianos, según cifras oficiales, y lo calificó de "bastante exitoso" porque "España necesita mano de obra", especialmente en el área agrícola, y "los ecuatorianos necesitan el trabajo".

Según el canciller, el Gobierno ecuatoriano ya está hablando con algunos países europeos, entre los que citó a Italia, para cerrar acuerdos de migración circular similares al que hay con España.

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