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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 09:50

Ecuador cree que la comunidad iberoamericana sale "reforzada" de la cumbre de Madrid

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Madrid, 6 nov (EFE).- El canciller de Ecuador, Roberto Kury, cree que la comunidad iberoamericana sale "reforzada" de la XXX cumbre regional que se ha celebrado este semana en Madrid y en la que su país ha podido plantear temas que prioriza el Gobierno de Daniel Noboa como la lucha contra el crimen organizado.

Por EFE
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"Ha sido una cumbre muy positiva", dijo Kury este viernes en una entrevista con EFE en el marco de la cumbre, a la que acudió en representación del presidente Noboa, que se quedó en Ecuador por el impacto en el país del fenómeno climático El Niño.

En la cumbre se habló de la lucha contra el crimen organizado, que "no es una problemática local, sino que es un tema transnacional y de la misma manera hay que abordarlo, de manera transnacional", detalló.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al registrarse en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.

La cumbre de Madrid concluyó con una declaración final en la que cuatro países -Argentina, Costa Rica, Colombia y Paraguay- se apartaron del consenso en el párrafo que rechaza "la coerción" y la aplicación "de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

No obstante, la comunidad iberoamericana "sale reforzada" de la reunión de Madrid "porque todos nos damos cuenta de que solos no salimos adelante, se necesita cooperación y colaboración", consideró Kury.

"Yo sí creo en el multilateralismo", defendió el ministro; "en las cosas que acordamos, pues hay que fortalecerlas, y en las cosas que no acordamos, más bien hay que conversarlas, pero eso no significa que exista una polarización", argumentó.

Sobre la ausencia de Noboa, quien en un principio confirmó que iba a asistir a la cumbre de Madrid, Kury indicó que El Niño ha provocado en los últimos días "lluvias sumamente fuertes" en las islas Galápagos y en la costa ecuatoriana, y por otro lado hay sequía en zonas de la Amazonía.

Por ello, "el presidente Noboa considera, y yo estoy de acuerdo, en que hay momentos en que hay que estar frente a los ecuatorianos en el territorio, dirigiendo", y ausentarse ahora no era apropiado, anotó el canciller.

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