Ecuador firmará con empresa de Emiratos Árabes un contrato de servicios petroleros

En una entrevista con la radio FM Mundo, Noboa dijo que "ya hay un compromiso, y va a haber 300 millones de dólares adelantados" y especificó que el "compromiso de inversión es de 4.855 millones de dólares directos al Ecuador, por 15 años prorrogables" a cinco más.

Noboa se anticipó a posibles críticas de sus opositores sobre la acción al aclarar que no están "vendiendo el país" y recordó que contratos similares ya se suscribieron en otros campos petroleros durante la Administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien desde Bélgica, donde está asilado, lidera la oposición al actual Gobierno.

"Que vengan a decir que estamos regalando: No. Lo que estamos haciendo es rompiendo una de las tronchas (repartición indebida o componendas) más grandes que era los proveedores de servicios del campo Sacha, y estamos dándoselo a una de las tres empresas más eficientes del mundo en extracción, que se prevé que suba de 70.000 barriles por día a 150.000", dijo sin revelar nombres.

El pasado lunes, el Gobierno suscribió un acuerdo marco con el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, la estatal petrolera ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) y compañías internacionales para atraer inversión, tecnología y servicios especializados al sector petrolero ecuatoriano.

El instrumento establece las bases de una cooperación de largo plazo que mantiene la propiedad estatal de los recursos petroleros y la continuidad de Petroecuador como operador de activos estratégicos.

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El acuerdo, anunciado durante ADIPEC 2026, forma parte de la cooperación bilateral orientada a fortalecer el sector energético de Ecuador, indicó entonces Petroecuador en un comunicado.

Anotó que un consorcio de empresas privadas, respaldadas por el Grupo ADNOC, trabajará junto a Petroecuador para incorporar tecnologías de recuperación mejorada de petróleo y modernizar la infraestructura de campos maduros.

Estas intervenciones buscan aprovechar el potencial de los yacimientos, extender su vida productiva y fortalecer la capacidad de generación de ingresos para el país.

Sobre la base de ese acuerdo, informó de que las partes mantienen negociaciones para estructurar un contrato destinado a optimizar las operaciones e incrementar la producción del Bloque 60 Sacha.

El esquema en negociación contempla que Petroecuador conserve la operación y el control del campo, manteniendo la propiedad estatal de los recursos petroleros, mientras que las condiciones específicas se definirán en el contrato correspondiente.

Sacha cuenta con reservas recientemente certificadas superiores a 600 millones de barriles (3P), que comprende reservas probadas, probables y posibles.

"Operar un campo maduro como Sacha requiere inversiones significativas y precisión técnica (...) Esta alianza permite movilizar el respaldo técnico y financiero de ADNOC y sus empresas asociadas, fortaleciendo las capacidades operativas de Petroecuador", explicó Sebastián Maag Pardo, gerente general de Petroecuador.

Petroecuador informó, además, que avanza en el desarrollo de una alianza estratégica con ADNOC para la comercialización internacional de crudo y explora oportunidades de cooperación en productos refinados, logística, gestión de terminales y gas natural.