Ecuador investiga una explosión en una de sus regiones más violentas bajo toque de queda

El Oro es una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, país que vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Además de El Oro, este nuevo toque de queda -el cuarto que se decreta en Ecuador en lo que va de año- estará vigente hasta el próximo 10 de noviembre entre las 00:00 y 05:00 (05:00 y 10:00 GMT) en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas.

Fuentes de la Policía indicaron a EFE que alrededor de las 23:30 hora local del jueves (04:30 GMT de este viernes), servidores policiales acudieron al centro de Machala tras recibir una alerta sobre una posible detonación.

En el lugar, constataron daños materiales en la fachada de un establecimiento comercial, presuntamente ocasionados por la detonación de un artefacto explosivo, señaló, mientras medios locales han presentado este viernes imágenes de varios edificios afectados, especialmente en sus ventanales.

De acuerdo con la información preliminar, personas sin identificar que se movilizaban en una motocicleta habrían colocado el artefacto en el exterior del establecimiento y posteriormente se dieron a la fuga.

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El suceso no dejó personas heridas ni fallecidas, precisó la Policía, que también explicó que siguen con la investigación del lugar de los hechos y con la revisión de cámaras de videovigilancia.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Noboa, que el próximo 23 de noviembre cumplirá tres años en el poder, consideró este viernes en una entrevista con FM Mundo que en este período han cumplido "en la mayoría de cosas esenciales que tenían que cumplir a la gente" y mencionó que han "atrapado el 90 % de los mayores criminales".