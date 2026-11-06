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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:30

EE.UU. creó 165.000 empleos en octubre y el paro bajó una décima, hasta el 4,1 %

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Washington, 6 nov (EFE).- La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó apenas una décima hasta situarse en el 4,1 % en octubre, cuando la primera economía del mundo creó 165.000 puestos de trabajo, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Por EFE
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Las cifras, muy por encima de los aproximadamente 65.000 empleos estimados por analistas, reflejan aumentos en los sectores de servicios profesionales y empresariales, atención médica, transporte y almacenamiento.

Los datos de empleo de los dos meses anteriores se revisaron al alza, según el informe, y pasaron de 133.000 a 186.000 en agosto, y de 29.000 a 60.000 en septiembre, para un aumento conjunto de 84.000 plazas con respecto a lo informado inicialmente.

En total, el número de desempleados en octubre en EE.UU. registró muy pocos cambios y se mantuvo en los 7,1 millones.

Los adolescentes (13,9 %) y los afroestadounidenses (6,6 %) están entre los grupos más afectados, aunque este último índice reflejó una caída en comparación con el 7 % del mes anterior.

La tasa de desocupación mostró pocos cambios entre los hombres (3,9 %), las mujeres (3,6 %), los asiáticos (2,8 %) y los hispanos (4,7 %), según el BLS.

En octubre, el sector de servicios profesionales y empresariales aumentó en 70.000 puestos, impulsado por ganancias en los servicios profesionales, científicos y técnicos (33.000), los servicios administrativos, de apoyo, de gestión de residuos y de remediación (28.000) y en la gestión de compañías y empresas (9.000).

La atención médica añadió 42.000 empleos, con aumentos en los hospitales (16.000), servicios a domicilio (11.000) y los centros de atención ambulatoria (5.000).

En el caso del área de transporte y almacenamiento, la ganancia fue de 25.000 empleos en octubre, con un crecimiento en los servicios de mensajería y paquetería (17.000) y en el transporte aéreo (4.000).

El BLS resalta además que el sector manufacturero continuó con una tendencia al alza y añadió 19.000 puestos debido a crecimientos en la fabricación de productos informáticos y electrónicos (7.000), la fabricación de maquinaria (4.000) y la industria de metales primarios (4.000).

Entre las áreas que apenas mostraron cambios en octubre se incluyen la minería, la explotación de canteras y la extracción de petróleo y gas, junto a la construcción.

El empleo tampoco mostró cambios significativos en los sectores del comercio al por mayor y al por menor, la información, las actividades financieras, la asistencia social, el ocio y la hostelería, y el sector público.

Este es el primer indicador económico clave que se publica tras unas elecciones de medio mandato del martes, en las que los estadounidenses le sirvieron un severo castigo al presidente, Donald Trump, y donde los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso.

El desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), son indicadores clave en las decisiones sobre política monetaria tomadas por la Reserva Federal (Fed), que mantuvo sin cambios los tipos de interés en un rango del 3,75 % al 4 % en su reunión del pasado 28 de octubre.

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