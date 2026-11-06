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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 15:10

El conductor del bus francés accidentado con dos muertes dice que se durmió al volante

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París, 6 nov (EFE).- El conductor del autobús que sufrió un accidente este viernes en el este de Francia que se saldó con dos muertos (una niña de 7 años y un joven de 18) explicó a las autoridades que se durmió al volante, informó la fiscal de Bourg-en Bresse, Karine Malara.

Por EFE
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El joven, de 26 años y que también resultó herido en el siniestro, ha sido puesto bajo custodia policial, después de que las autoridades estimasen que sus heridas en las piernas permitían un primer interrogatorio.

La Fiscalía de Bourg-en-Bresse había abierto esta mañana una investigación por homicidio vial. El accidente causó también tres heridos en estado crítico y 19 menos graves.

"El conductor ha dicho que se quedó dormido", dijo a los medios Malara. Según el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, el hombre dio negativo en los primeros análisis de drogas que se le efectuaron. El de alcohol, obligatorio antes de arrancar, ya había dado también negativo.

La fiscal indicó que el vehículo "parecía estar en orden" desde el punto de vista mecánico y detalló que había pasado "una revisión recientemente".

Por su parte, la coronel Aurélie Dey, jefa de la Sección de Investigación de la Gendarmería de Lyon, explicó que la custodia policial comenzó este mismo viernes a las 11 horas (el accidente se produjo a las 7 horas).

"Se encuentra en estado de shock, pero en condiciones de prestar declaración" y "es plenamente consciente de la situación, en particular de que ha habido víctimas mortales", aseveró Dey.

Las autoridades apuntaron además a que la niña fallecida puede ser de nacionalidad bosnia y que viajaba con su hermana y su madre.

El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse y transportaba a 49 personas -entre ellas a 15 menores-, se salió de la carretera y chocó violentamente contra un árbol sobre las 7 hora local por causas aún desconocidas.

Un total de 102 bomberos, 58 vehículos y 50 gendarmes, así como cuatro helicópteros y ocho equipos del SMUR (servicio móvil de emergencias y reanimación) participaron en las labores de rescate y asistencia.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, colgó en X un mensaje de condolencias a los afectados: "Mis pensamientos están con sus familias y allegados, así como con todas las personas afectadas por esta tragedia. Mi agradecimiento a los bomberos, a los equipos médicos y a las fuerzas de seguridad movilizados sobre el terreno para socorrer a las víctimas".

El ministro de Transportes Tabarot se trasladó hasta Lent, localidad del departamento de Ain (este) donde se produjo el suceso, y habló del "enorme trauma" provocado por el siniestro, que recordó al sucedido en enero de 2025 en Châteaudun (centro).

Entonces, un bus escolar conducido por un chófer que dio positivo en cannabis se accidentó y provocó la muerte de una estudiante de 15 años, además de 20 heridos.

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