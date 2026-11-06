El Consejo para la Exploración del Mar recomienda prohibir la pesca de anguilas en 2027

El ICES ha aconsejado en el documento que "las capturas sean nulas en todos los hábitats durante 2027", incluyendo la pesca de angulas destinada "a la repoblación y a la acuicultura".

El organismo también ha señalado que deben reducirse a cero las mortalidades de origen antropogénico de esta especie, aunque no estén relacionadas con la pesca.

Destacan la mortalidad asociada a centrales hidroeléctricas e instalaciones de captación de agua y la relacionada con la pérdida o degradación de hábitats, así como con la contaminación, la proliferación de enfermedades y parásitos o los depredadores.

Según el ICES, para recuperar los hábitats de la anguila es imprescindible restablecer las características físicas, químicas y biológicas de los mismos y garantizar la conectividad de esos hábitats, interrumpida por la construcción de infraestructuras como presas y azudes.

El ICES es una organización intergubernamental que reúne a casi 6.000 científicos de más de 700 instituciones con el objetivo de ofrecer a la sociedad datos imparciales sobre el estado y el uso sostenible de mares y océanos.

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Forman parte de este consejo veinte países de pleno derecho, incluida España, y una serie de observadores de Estados no miembros.