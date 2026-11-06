ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:05

El Consejo para la Exploración del Mar recomienda prohibir la pesca de anguilas en 2027

Imagen sin descripción

Redacción Medioambiente, 6 nov (EFE).- El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) ha recomendado en un dictamen prohibir en 2027 la pesca comercial y deportiva de la anguila europea y la angula por el mal estado de conservación de la especie.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El ICES ha aconsejado en el documento que "las capturas sean nulas en todos los hábitats durante 2027", incluyendo la pesca de angulas destinada "a la repoblación y a la acuicultura".

El organismo también ha señalado que deben reducirse a cero las mortalidades de origen antropogénico de esta especie, aunque no estén relacionadas con la pesca.

Destacan la mortalidad asociada a centrales hidroeléctricas e instalaciones de captación de agua y la relacionada con la pérdida o degradación de hábitats, así como con la contaminación, la proliferación de enfermedades y parásitos o los depredadores.

Según el ICES, para recuperar los hábitats de la anguila es imprescindible restablecer las características físicas, químicas y biológicas de los mismos y garantizar la conectividad de esos hábitats, interrumpida por la construcción de infraestructuras como presas y azudes.

El ICES es una organización intergubernamental que reúne a casi 6.000 científicos de más de 700 instituciones con el objetivo de ofrecer a la sociedad datos imparciales sobre el estado y el uso sostenible de mares y océanos.

Forman parte de este consejo veinte países de pleno derecho, incluida España, y una serie de observadores de Estados no miembros.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
03
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar