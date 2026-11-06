ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 10:35

El escritor Sergio Ramírez, nicaragüense exiliado, ingresará en la RAE el 15 de noviembre

Imagen sin descripción

Madrid, 6 nov (EFE).- El escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, ingresará en la Real Academia Española (RAE) el próximo domingo 15 de noviembre para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, en un acto en el que leerá el discurso titulado 'Un novelista ecuménico'.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Pleno de la RAE eligió como académico a Ramírez en la sesión del jueves 21 de mayo de 2026.

Su candidatura, la única presentada para ocupar ese puesto, fue avalada, tal y como exigen sus estatutos, por tres académicos: el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez (Premio Cervantes 2023) y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017, tomará posesión de la silla L, que ocupó Vargas Llosa hasta su fallecimiento el 13 de abril de 2025, el próximo domingo en la RAE.

Le dará la bienvenida en nombre de la corporación el académico de la RAE Luis Mateo Díez, quien durante la lectura de méritos del candidato lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido".

Díez destacó también que Ramírez "vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país", ya que el escritor reside en Madrid desde que en 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención en su contra por supuestamente incitar el odio por la publicación de su novela 'Tongolele no sabía bailar', centrada en la represión política en su país.

Ramírez es una de las figuras más destacadas de la narrativa iberoamericana contemporánea, autor de novelas como 'Margarita, está linda la mar' (1998) o 'Adiós, muchachos' (1987), además de cuentista, ensayista y periodista. En 2026 recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas y ensayos, Ramírez es también miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

Traducido a 20 idiomas, entre otros premios ha ganado el Dashiell Hammett por 'Castigo Divino' (1988), el Alfaguara de Novela por 'Margarita, está linda la mar', el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria (Chile, 2011) o el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español (México, 2014).

Lo
más leído
del día

01
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
02
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: qué pasará con los depósitos, préstamos, tarjetas de crédito y clientes sin otra cuenta bancaria
Ver más
05
Política
Juicio político: Peña solicita al Congreso una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa
Ver más

Te puede interesar