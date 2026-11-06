El español Hernández de Cos y el neerlandés Knot se disputarán la presidencia del BCE

Hernández de Cos (55 años) y Knot (59) son los únicos candidatos a ocupar el cargo, según la lista que publicó el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, una vez finalizado el plazo para presentar nominados, que expiraba a las 17.00 horas de este viernes (16.00 GMT).

El español, actual presidente del Banco Internacional de Pagos (BIP), ya era uno de los favoritos desde hace meses, cuando se comenzó a especular con una salida prematura de Lagarde, cuyo mandato finalizaba en principio en octubre del año próximo.

Gobernador del Banco de España entre 2014 y 2024, Hernández de Cos ha sido nominado por el Gobierno actual del socialista Pedro Sánchez, pero también cuenta con el apoyo del líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo.

La trayectoria de Hernández De Cos comenzó hace tres décadas en el Departamento de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, cuya Dirección General llegó a encabezar, y trabajó también como asesor del comité ejecutivo del BCE en Fráncfort.

Doctor en Economía por la Universidad Complutense, en el ámbito internacional ha presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, así como el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).

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A su favor, además de su dilatada experiencia en política monetaria, cuenta el hecho de que España nunca ha ocupado la presidencia del banco, mientras que Países Bajos ya estuvo al frente entre 1998 y 2003, cuando Wim Duisenberg lideró el BCE.

Además, en unas negociaciones en las que siempre se persigue el equilibrio en múltiples dimensiones, su perfil de 'paloma' -término que hace referencia a los banqueros centrales partidarios de una política monetaria más flexible y de subidas de tipos graduales para contener la inflación- se ve favorecido por el hecho de que el vicepresidente de BCE, el croata Boris Vujcic, sea considerado un 'halcón' o partidario de una política monetaria más dura.

En este grupo también se ha enmarcado al neerlandés Knot, quien presidió el Banco Central de Países Bajos (DNB) entre 2011 y 2025 y también estuvo al frente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) entre 2021 y 2025.

Doctor en Economía por la Universidad de Groningen, su perfil de 'halcón' se reforzó en 2019 cuando se opuso públicamente a las bajadas de tipos de interés y a la reactivación de las compras de deuda para combatir la baja inflación, medidas tomadas en los últimos compases de la presidencia del italiano Mario Draghi.

Con la lista de candidatos ya cerrada, comienza ahora un proceso cuya primera etapa será el próximo lunes, cuando los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) tendrán un primer intercambio sobre este asunto.

No está previsto que se tome ninguna decisión en esa cita, ya que esta corresponderá a los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona "debido a que la importancia del puesto es una cuestión muy política", expresó un alto funcionario europeo.

Además, lo más probable es que, para "facilitar" una decisión, el proceso para renovar la presidencia se trate junto con la renovación de otros dos puestos de la cúpula del BCE, que son los que ahora ostentan la alemana Isabel Schnabel y el irlandés Philip Lane, este último en calidad de economista jefe.

París y Berlín ya han anunciado que quieren mantener sus puestos en el comité ejecutivo del BCE, por lo que es probable la opción de negociar todo como un 'paquete' si esto facilita un acuerdo que respete los distintos equilibrios políticos, geográficos o de posturas monetarias.

Aunque todavía no está decidido el proceso exacto que se seguirá, cabe la posibilidad de que los líderes intenten llegar a un acuerdo político en la cumbre del 26 y 27 de noviembre, lo que abriría el plazo para que el Parlamento Europeo y el propio BCE emitan sus opiniones sobre el futuro presidente y, finalmente, los líderes retomen el asunto para sellar el nombramiento en su cumbre del 17 y 18 de diciembre.