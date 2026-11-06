El exlíder malasio condenado por el "golpe del siglo" paga multa de 12 millones de dólares

Según varias investigaciones judiciales, hasta 4.500 millones de dólares fueron desfalcados del 1MDB, uno de los mayores casos de malversación -conocido como el "golpe del siglo"- de fondos soberanos, que fue puesto en marcha por el propio exmandatario de 73 años.

El pasado septiembre, el rey de Malasia concedió a Najib, quien cumple desde 2022 una sentencia de 12 años de prisión, un "perdón parcial" para continuar su condena bajo arresto domiciliario hasta agosto de 2028, si pagaba una multa de unos 12 millones de dólares.

El exdirigente está condenado por siete delitos de corrupción relacionados con el fondo 1Malaysia Development Berhard (1MDB), tras ser hallado culpable del desvío de 42 millones de ringgit (8,7 millones de euros) de SRC International, filial del 1MDB, a sus cuentas.

En un comunicado, la Organización Nacional de los Malayos Unidos (UMNO, en inglés), el partido con el que Najib gobernó entre 2009 y 2018, indicó este viernes que había completado el pago, con dinero reunido a través de una colecta lanzada el 18 de septiembre, cuando el rey malasio, Ibrahim Iskandar, autorizó el perdón parcial.

En años anteriores, el monarca había hablado de su amistad con Najib, quien también mantiene influencia en el gobierno actual a través de dirigentes de la UMNO que controlan las carteras de Defensa y Asuntos Jurídicos dentro de la coalición que lidera el primer ministro Anwar Ibrahim.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su escrito, la UMNO agradeció las donaciones de sus militantes, sin detallar los aportes de cada uno, y anunció el cierre de la cuenta bancaria habilitada para este fin.

En una conferencia de prensa, el abogado de Najib, Muhammad Farhan, dijo que el tribunal había emitido la orden de arresto domiciliario para el exmandatario de 73 años, y que esperaban entregarla este mismo viernes en la cárcel, según recoge la agencia pública Bernama.

El político, quien se convirtió en 2022 en el primer mandatario malasio en entrar en prisión, defiende su inocencia y asegura que los fondos hallados en sus cuentas proceden de donaciones de un príncipe saudí.

Además de Malasia, otros países, entre ellos Estados Unidos, Suiza y Singapur, investigan la malversación del 1MDB, cuya trama de corrupción salió a la luz en 2015, cuando una investigación periodística expuso el desvío multimillonario desde el fondo.

Según varias investigaciones judiciales, 681 millones de dólares de los 4.500 millones desfalcados depararon en las cuentas del exdirigente, en un escándalo protagonizado también por su socio, el empresario fugitivo Jho Low, que salpicó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr por regalos a estos concedidos por Low.