El festival Rock en Seine, un referente musical en Francia, cancela su edición de 2027

"Afrontamos una serie de condicionantes inéditos y ajenos a nuestra voluntad que nos impiden organizar el festival en las condiciones requeridas. (…) Por este motivo, nos hemos visto obligados a tomar la difícil decisión de hacer una pausa en 2027 para regresar en mejores condiciones en 2028", indicó la organización de Rock en Seine, en un comunicado.

La celebración de la próxima edición se enfrenta a importantes obras previstas para los próximo meses en la autopista contigua al recinto, situado al suroeste de París, en el colindante departamento de Altos del Sena.

Desde que celebró su primera edición en 2003, tuvieron que cancelarse las ediciones de 2020 y 2021 por culpa de la pandemia de covid.

Al festival han acudido grupos del calibre de Rage against the Machine, Radiohead, Muse, Björk, R.E.M. o Lana Del Rey.

Durante la última edición de 2026, Rock en Seine acogió a unos 175.000 espectadores con cabezas de cartel como Nick Cave, The Cure o Tyler.