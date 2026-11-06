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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 08:30

El filántropo Chambers Jr. denuncia "mala fe" de EE.UU. en su petición de extradición

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Madrid, 6 nov (EFE).- La defensa del filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. ha denunciado que Estados Unidos (EE.UU.) alteró de 'mala fe' ciertos conceptos en la traducción de la documentación con la que pide su extradición y así elevar la gravedad de los hechos de los que está acusado y confundir a las autoridades españolas.

Por EFE
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Su equipo jurídico ha informado a la Audiencia Nacional, encargada del caso, de "las discordancias detectadas" en la traducción al español, según indicó este jueves en una nota de prensa.

La defensa lo cree importante porque esas disonancias han supuesto la inclusión de presupuestos de violencia y peligrosidad respecto del reclamado, y considera que existen motivos para sospechar que las alteraciones más relevantes pueden ser intencionadas para inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición.

EE.UU. lo reclama por blanqueo internacional de capitales y posible financiación de la organización terrorista palestina Hamás. Está previsto que se celebre una vista de extradición el 13 de noviembre.

La más grave de todas esas alteraciones, que ha llevado a las autoridades españolas a vincular a Chambers con la "promoción de actividades terroristas", es algo que no está en los cargos, pero que EE.UU. intenta aducir en relación con este caso, según los abogados de Chambers.

Citan la traducción dada a declaraciones de terceros en un chat en el que no estaba él, donde la expresión "global terrorism game" ("el juego del terrorismo global") es traducida como "actividades de terrorismo global".

"En el original, lo que es un juego de palabras en sentido figurado pasa a ser, en la traducción al español, un sustantivo de acción", explica la defensa de Chambers en el comunicado.

Según los abogados, que pertenecen al despacho del exjuez español Baltasar Garzón, se han detectado "doce alteraciones sustanciales de la traducción que elevan la gravedad de los hechos y podrían incidir en la calificación de los delitos en España, lo cual abriría la puerta a la extradición", observan sus abogados.

El pasado 9 de octubre, la Audiencia Nacional decidió que prosiga en prisión preventiva dado que su elevada capacidad económica incrementa el riesgo de fuga, después de que fuera detenido el 10 de julio pasado en la isla mediterránea de Ibiza.

Chambers Jr. denunció ser víctima de una persecución política de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por apoyar la causa palestina.

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