El Gobierno español concede la nacionalidad a Félix Maradiaga, opositor nicaragüense

El Boletín Oficial del Estado publicó este viernes el decreto que concede la nacionalidad a Maradiaga, así como a otros políticos latinoamericanos y estadounidenses, entre ellos Julissa Reynoso Pantaleón, exembajadora de Estados Unidos en España y Andorra.

También fue concedida la nacionalidad española al exdiputado y opositor venezolano Marco Aurelio Quiñones Gómez y a la exministra de Relaciones Exteriores de Colombia Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, "en atención a sus circunstancias excepcionales".

En el caso de los nicaragüenses, España ha concedido la nacionalidad a más de 200 que perdieron la suya por decisión de las autoridades de su país, entre los que figuran políticos, activistas sociales, periodistas, religiosos y defensores de los derechos humanos.

A todos ellos se les otorga por carta de naturaleza, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Esta forma de adquirir la nacionalidad española tiene carácter "graciable", pues no se sujeta a las normas generales, sino que el Gobierno la concede discrecionalmente tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.