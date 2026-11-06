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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 06:25

El Gobierno español concede la nacionalidad a Félix Maradiaga, opositor nicaragüense

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Ejecutivo español ha concedido la nacionalidad a Félix Alejandro Maradiaga Blandón, dirigente opositor nicaragüense, a quien el gobierno del presidente Daniel Ortega privó de la ciudadanía para convertirlo en apátrida.

Por EFE
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El Boletín Oficial del Estado publicó este viernes el decreto que concede la nacionalidad a Maradiaga, así como a otros políticos latinoamericanos y estadounidenses, entre ellos Julissa Reynoso Pantaleón, exembajadora de Estados Unidos en España y Andorra.

También fue concedida la nacionalidad española al exdiputado y opositor venezolano Marco Aurelio Quiñones Gómez y a la exministra de Relaciones Exteriores de Colombia Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, "en atención a sus circunstancias excepcionales".

En el caso de los nicaragüenses, España ha concedido la nacionalidad a más de 200 que perdieron la suya por decisión de las autoridades de su país, entre los que figuran políticos, activistas sociales, periodistas, religiosos y defensores de los derechos humanos.

A todos ellos se les otorga por carta de naturaleza, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Esta forma de adquirir la nacionalidad española tiene carácter "graciable", pues no se sujeta a las normas generales, sino que el Gobierno la concede discrecionalmente tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

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