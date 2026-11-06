ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 06:05

El Gobierno francés plantea elevar salario mínimo por encima de 1.500 euros tras protestas

Imagen sin descripción

París, 6 nov (EFE).- El ministro francés de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, consideró este viernes necesario subir el salario mínimo mensual neto (SMIC) por encima de los 1.500 euros, frente a los actuales 1.477,93 euros, tras un mes de protestas sociales y a tres días de una reunión de los sindicatos y la patronal convocada por el primer ministro, Sébastien Lecornu.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una entrevista con la televisión TF1, Farandou afirmó que sus conversaciones con sindicatos y organizaciones empresariales continuarán hasta el domingo y que su objetivo es alcanzar hasta entonces un consenso sobre el SMIC, los salarios mínimos sectoriales y las negociaciones salariales dentro de las empresas, que centrarán la reunión del lunes en la sede del Gobierno.

Esa reunión fue convocada la víspera tras el masivo seguimiento de una huelga y manifestaciones en todo el país, en las que participaron más de 1,5 millones de personas, según los sindicatos, mientras que las autoridades cifraron la asistencia en 575.000 manifestantes.

En un comunicado, las ocho organizaciones sindicales que convocaron las protestas (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU y Solidaires) afirmaron este viernes que decidirán los próximos pasos de la movilización tras la reunión en Matignon (sede del Gobierno).

"Lo único que detendrá la movilización es una respuesta a las reivindicaciones planteadas desde hace varias semanas por los trabajadores, los funcionarios, los jóvenes y los jubilados", señalaron los sindicatos en el comunicado conjunto.

El Gobierno anunció anoche que reunirá el lunes a representantes sindicales y empresariales para abordar las cuestiones relacionadas con el poder adquisitivo y los salarios, dos de las reivindicaciones sociales que han sacado a la calle a miles de personas durante el último mes, además de la defensa de los servicios públicos, como la Educación y la Sanidad.

Por ello, los sindicatos criticaron que los funcionarios y los jóvenes, verdaderos motores de las movilizaciones, no hayan recibido una convocatoria específica para abordar sus reivindicaciones.

Además, denunciaron lo que calificaron de obstáculos inaceptables al ejercicio del derecho de manifestación durante las protestas del jueves, entre ellos prohibiciones, cambios en los recorridos autorizados y actuaciones policiales en Toulouse y Lyon, dos de las ciudades en las que se produjeron incidentes, y reclamaron que se esclarezcan los hechos donde hubo heridos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
03
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: qué pasará con los depósitos, préstamos, tarjetas de crédito y clientes sin otra cuenta bancaria
Ver más
05
Policiales
Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar