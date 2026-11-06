El grupo español Cox se reorganiza con la vista puesta en Iberoamérica y EE.UU.

El Consejo de Administración de Cox Infrastructure Group, S.A aprobó asimismo una reorganización de la estructura directiva de la compañía, en la que Nacho Moreno fue nombrado consejero dominical del Grupo Cox y dirigirá Riquelme Capital, y Patxi Sáez asume la posición de Chief Executive Officer (CEO) del Grupo, según informó la empresa en un comunicado difundido en Panamá.

"Esta reorganización de nuestra estructura directiva y de negocio nos permite fortalecer el liderazgo del Grupo, adaptar la organización a su nueva realidad y sentar las bases de una propuesta estratégica enfocada en los mercados donde vemos mayores oportunidades de crecimiento, especialmente México y el resto de América Latina", afirmó el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme.

Cox México concentrará la actividad del grupo en ese país, convertido en su principal mercado estratégico tras la adquisición de Iberdrola México en abril de 2026.

Esta operación ha incorporado a Cox una capacidad instalada operativa superior a 2.600 MW, la mayor suministradora privada de México, con más de 500 grandes clientes, y una cartera de proyectos de generación de aproximadamente 12 GW, y sobre esta plataforma, la compañía impulsará nuevas inversiones y aprovechará las sinergias entre los negocios de agua y energía para ampliar su actividad en el país.

Cox Latam, con sede en Panamá, será la encargada del desarrollo, inversión y gestión de infraestructuras críticas de agua y energía en el resto de América Latina, impulsando nuevos proyectos de concesiones y oportunidades de inversión a largo plazo y reforzando su presencia en mercados como Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Centroamérica.

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En septiembre pasado, Cox estableció en Panamá su sede regional, desde la que el presidente ejecutivo alterna su actividad con España, dada la posición geográfica del país.

En Panamá, Cox desarrolla el proyecto Santa Cruz Wind, de 68.4 MW de potencia instalada y 12 aerogeneradores, que en agosto resultó adjudicatario de un contrato con la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) para suministrar aproximadamente 5.22 TWh de energía eólica durante 20 años, por más de 350 millones de dólares.

Service Co, con sede principal en Sevilla (España), concentrará las actividades de ingeniería, aprovisionamiento y construcción (EPC), así como la operación y mantenimiento (O&M) de infraestructuras.

España seguirá siendo la sede y el centro de dirección corporativa global de Cox, desde donde se continuará definiendo la estrategia del grupo, las políticas corporativas y los servicios centrales para el conjunto de la organización.

"Cox ha cumplido antes de lo previsto la hoja de ruta que se había marcado y ha superado las expectativas de crecimiento para este ejercicio. Hoy tenemos una compañía de una dimensión muy superior y la oportunidad de abrir una etapa aún más ambiciosa", dijo Roquelme.

Esta nueva hoja de ruta incorporará una política de rotación y desinversión de activos no estratégicos, incluyendo determinados activos en regiones como África, con el objetivo de optimizar la asignación de capital y destinar mayores recursos a las principales oportunidades de inversión en América Latina, manteniendo la disciplina financiera y la creación de valor a largo plazo para sus accionistas.