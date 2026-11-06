El jurado electoral deja al ultraderechista López Aliaga sin opción de ser alcalde de Lima

El máximo órgano electoral peruano informó en una rueda de prensa que los candidatos a primeros regidores en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre en todo el país no podrán recibir las credenciales de alcaldes si en el período inmediato anterior ejercieron como alcaldes.

En el caso de Lima, la elección ha estado desde un inicio envuelta en una gran polémica por la pretensión de López Aliaga, quien fue elegido burgomaestre capitalino en 2023 pero renunció en octubre del año pasado para postular a la Presidencia de Perú, de buscar un nuevo mandato consecutivo, que prohíbe la Constitución.

El empresario y político quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

Para ello, se presentó en el número dos de la lista de su partido, Renovación Popular, pero luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo edil de manera indirecta, en lo que fue considerado por diversos expertos como un intento de buscar una "reelección encubierta".

Al no poder se proclamado alcalde nuevamente, ese cargo debe quedar en manos de Jeanette Alonzo Contreras, segunda en la lista de regidores de Renovación Popular, que ha sido el partido más votado en las elecciones capitalinas.

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Al respecto, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, remarcó que la decisión en última instancia del máximo órgano electoral "se va a aplicar a todos aquellos casos que corresponden" en el país, ya que "la condición de primer regidor no habilita a asumir la alcaldía".

Al referirse al caso específico de López Aliaga sostuvo que aún van a esperar a conocer la resolución del jurado electoral especial (JEE) de Lima, pero reiteró que "es un hecho que todas las proclamaciones van a ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones y estos criterios van a ser aplicados en todos los casos".

"Lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones es que va a velar por que se cumpla la Constitución, los ciudadanos que hayan ejercido el cargo (de alcalde) no podrán asumir", sostuvo.

Aunque las elecciones se celebraron hace más de un mes, el conteo en Lima aún no ha concluido, a la espera de recibir las dos últimas actas, con un máximo de 600 votos, que están pendientes de revisión por haber sido impugnadas, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Cuando se ha contado el 99,99 % de la votación, López Aliaga recibe el 27,685 %, equivalente a 1.554.735 sufragios, y el derechista Francis Allison el 26,810 %, con un total de 1.505.597 votos.