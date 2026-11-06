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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 00:15

El Kospi surcoreano modera su caída al 4,5 % a media sesión ante preocupaciones por la IA

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Seúl, 6 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajaba casi un 4,5 % a medida sesión de este viernes tras abrir con una caída de más del 8 %, ante las preocupaciones por el sector de la inteligencia artificial (IA) y la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en EE.UU.

Por EFE
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Casi tres horas después de la apertura, el Kospi perdía un 4,49 %, o 241,99 puntos, hasta los 5.141,81 enteros. En la sesión del jueves, el indicador cerró con un declive significativo del 5,28 %.

El operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, anunció a las 9:03 hora local (12:03 GMT) que había activado la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se bajaba un 4,18 %, o 28,35 puntos, hasta las 650,06 unidades.

El hundimiento del parqué surcoreano sigue a la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso de EE.UU., lo que ha desatado temores sobre mayores restricciones en el desarrollo de la IA y en la inversión en centros de datos, así como a las caídas considerables la víspera en Wall Street.

En la apertura, el Kospi llegó a posicionarse por debajo del umbral de los 5.000 puntos, que superó por primera vez el 27 de enero de este año, cumpliendo una promesa de campaña del actual presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Cuando el mandatario asumió la presidencia, en junio del año pasado, el Kospi rondaba el nivel de 2.700 puntos. Desde entonces, ha llegado a alcanzar niveles superiores a las 9.000 unidades, aunque ha venido a la baja recientemente en medio de los temores de una burbuja de la IA y la guerra en Oriente Medio.

En el parqué surcoreano, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, bajaba poco más del 3,5 % este viernes, mientras que su principal rival, SK hynix, hacía lo propio con un declive en torno al 6 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square perdía cerca del 8 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registraba un descenso cercano al 3,5 %.

La tecnológica Naver registraba una caída aproximada del 0,50 % pese a que este viernes el gigante estadounidense de semiconductores Nvidia invertirá 1.000 millones de dólares en la firma surcoreana, convirtiéndose en su tercer mayor accionista.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor se reducía casi un 5,5 %, y su empresa hermana Kia descendía alrededor del 1 %.

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