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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 04:15

El Kospi surcoreano se desploma un 6,02 % por el temor sobre la IA

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Seúl, 6 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 6,02 % este viernes tras abrir con una caída de más del 8 %, ante las preocupaciones por el sector de la inteligencia artificial (IA) y el impacto de la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos (EE.UU.).

Por EFE
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El Kospi perdió 324,11 puntos, hasta los 5.059,69 enteros, ahondando su retroceso hasta a los niveles bursátiles de principio de año tras superar los 9.000 puntos en junio.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también bajó un 5,03 %, o 34,14 puntos, hasta las 644,27 unidades.

El operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, anunció a las 9:03 hora local (12:03 GMT) que había activado la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

El hundimiento del parqué surcoreano sigue a la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso de EE.UU., lo que ha desatado temores sobre mayores restricciones en el desarrollo de la IA y en la inversión en centros de datos, así como a las caídas considerables la víspera en Wall Street.

En la apertura, el Kospi llegó a posicionarse por debajo del umbral de los 5.000 puntos, que superó por primera vez el 27 de enero de este año, cumpliendo una promesa de campaña del actual presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Para evitar ventas forzosas que agraven las caídas bursátiles, el Gobierno surcoreano anunció este viernes una exención de tres meses, a partir del lunes, del requisito de garantías del 140 % en las compras de acciones a crédito.

En el parqué surcoreano, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, cerró hoy con un declive del 6,35 %, mientras que su principal rival, SK hynix, hizo lo propio con un descenso del 10,44 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square perdió un 10,51 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se redujo un 4,55 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor cedió un 4,77 %, y su empresa hermana Kia descendió un ligero 0,50 %.

La tecnológica Naver, por otro lado, logró subir un 2,87 %, impulsada por la inversión de 1.000 millones de dólares que el gigante estadounidense de los chips Nvidia tiene previsto realizar este viernes en la firma surcoreana, para convertirse en su tercer mayor accionista.

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