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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 07:40

El Kremlin ve "muy positiva" la reunión de rusos y ucranianos con Melania Trump

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Moscú, 6 nov (EFE).- El Kremlin consideró este viernes "muy positiva" la reunión mantenida el jueves en la Casa Blanca por representantes rusos y ucranianos con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Por EFE
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"Por supuesto, fue una reunión muy positiva. Y lo que es aún más importante es que se mantiene el ánimo positivo y la voluntad de continuar dicho trabajo humanitario", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Destacó que Melania y su equipo hicieron no pocos esfuerzos para llevar a buen puerto la misión humanitaria en Oleshki -localidad de la región de Jersón ocupada por las tropas rusas-, donde la población no tenía acceso a las necesidades más básicas.

"Ellos trabajaron junto a los defensores del pueblo de ambos países", añadió.

Durante su intervención en la Casa Blanca, la primera dama reconoció los esfuerzos de los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Rusia, Vladímir Putin, para lograr el alto el fuego provisional que permitió la llegada de ayuda humanitaria y la evacuación de parte de la población en esa localidad, porque "su cooperación sienta un precedente significativo para el avance de la paz en toda la región".

En al acto participaron el enviado especial de Putin, Kiril Dmítriev, y el de Zelenski, Dmitró Lubinets, defensor del Pueblo de Ucrania, quien coordinó la misión humanitaria en Oleshki junto a su homóloga rusa, Yanna Lantrátova.

"Ahora, debemos usar el coraje que llevamos a Oleshki para encontrar puntos en común a través de la preocupación compartida por el sufrimiento de personas inocentes. Juntos, podemos crear algo más duradero que un alto el fuego temporal", dijo Melania.

El presidente de Ucrania decidió condecorar a la primera dama por su papel como mediadora con la Orden en primer grado de la Princesa Olga, una distinción del Estado ucraniano que se otorga exclusivamente a mujeres y que le fue entregada en el acto de este jueves por representantes ucranianos.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró al reunirse el jueves con Dmítriev que habrá "un gran acuerdo" y que abarcará "más que solo a Ucrania".

Las declaraciones de Trump se producen antes de que se reanuden -después de nueve meses de pausa- las negociaciones sobre Ucrania con mediación de EE.UU., el próximo martes 10 de noviembre en Abu Dabi.

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