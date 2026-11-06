El mayor parque solar de Ecuador inicia operación con inversión de 50 millones de dólares

El parque fotovoltaico Faro de San Marco, desarrollado por la empresa Lighthouse, cuenta con más de 105.000 paneles solares bifaciales, capaces de captar radiación solar por ambas caras, distribuidos en una superficie de 122 hectáreas.

En el comunicado, el Ministerio destacó que la infraestructura está destinada para abastecer eléctricamente al sector productivo de la provincia, y permitirá evitar la emisión de unas 41.000 toneladas de dióxido de carbono al año. En su fase inicial abastecerá a empresas que operan en la zona.

La intención, según detalló la cartera de Estado, fue "promover la inversión privada como un aliado estratégico para ampliar la generación eléctrica con fuentes limpias. Esta gestión busca diversificar la matriz eléctrica, mejorar la competitividad y respaldar las actividades productivas que generan empleo".

Ecuador depende principalmente de la generación hidroeléctrica, una circunstancia que puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema durante los apagones de 2024, donde algunos llegaron a durar más de doce horas.