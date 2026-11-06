ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:35

El mexicano Carlos Reygadas, Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Gijón

Imagen sin descripción

Gijón (España), 6 nov (EFE).- El cineasta mexicano Carlos Reygadas recibirá el Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que celebrará su 64.ª edición entre el próximo viernes y el día 21 en la ciudad homónima española.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La nueva edición del certamen cinematográfico, que fue presentada este viernes, cuanta con 228 títulos (130 de ellos, largometrajes), entre los que programará 111 cintas dirigidas por mujeres (el 48,6 %), 82 de producción mayoritariamente española, un estreno internacional y dos estrenos europeos.

Junto a Reygadas también recibirá el Premio de Honor el actor y director escocés Peter Mullan, mientras que la directora barcelonesa Belén Funes será galardonada con el premio Comadre de Cine y la directora y guionista francesa Caroline Deruas Peano con el Premio Especial Retueyos.

Entre las principales presencias internacionales destaca la del estadounidense Hal Hartley, figura fundamental del cine independiente norteamericano, que presentará 'Where to Land'; la cineasta israelí Ann Oren, autora de 'Piaffe', que acudirá con 'Objet a', o la directora sueca Maria Bäck, que presentará 'Brave New Love'.

El estadounidense James Benning presentará 'EIGHT BRIDGES' tras su paso por el Forum de la Berlinale y la argentina Lucia Seles volverá a Gijón con nuevos trabajos de su personal universo cinematográfico.

El también argentino Lisandro Alonso lleva a la muestra 'La libertad doble' y la cineasta griega Konstantina Kotzamani presentará 'Océano Titánico'.

'Paper Tiger. Negocios de familia', de James Gray, inaugurará el certamen, mientras que 'Yo soy Rocky', de Peter Farrelly, será la cinta que clausurará.

El director del Festival Internacional de Cine de Gijón, Alejandro Díaz Castaño, tuvo un especial recuerdo para Fran Gayo y José Luis Cienfuegos, fallecidos el año pasado, quienes fueran programador y director del festival, respectivamente.

El programador del festival, Tito Rodríguez, indicó que en la composición de la programación, 3.000 títulos fueron revisados por el comité de selección y también valoró el hecho de que 98 títulos sean cortometrajes, cifra equivalente a la que podría tener un festival exclusivamente dedicado a este tipo de producciones.

Lo
más leído
del día

01
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
02
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar