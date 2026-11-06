El mexicano Carlos Reygadas, Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Gijón

La nueva edición del certamen cinematográfico, que fue presentada este viernes, cuanta con 228 títulos (130 de ellos, largometrajes), entre los que programará 111 cintas dirigidas por mujeres (el 48,6 %), 82 de producción mayoritariamente española, un estreno internacional y dos estrenos europeos.

Junto a Reygadas también recibirá el Premio de Honor el actor y director escocés Peter Mullan, mientras que la directora barcelonesa Belén Funes será galardonada con el premio Comadre de Cine y la directora y guionista francesa Caroline Deruas Peano con el Premio Especial Retueyos.

Entre las principales presencias internacionales destaca la del estadounidense Hal Hartley, figura fundamental del cine independiente norteamericano, que presentará 'Where to Land'; la cineasta israelí Ann Oren, autora de 'Piaffe', que acudirá con 'Objet a', o la directora sueca Maria Bäck, que presentará 'Brave New Love'.

El estadounidense James Benning presentará 'EIGHT BRIDGES' tras su paso por el Forum de la Berlinale y la argentina Lucia Seles volverá a Gijón con nuevos trabajos de su personal universo cinematográfico.

El también argentino Lisandro Alonso lleva a la muestra 'La libertad doble' y la cineasta griega Konstantina Kotzamani presentará 'Océano Titánico'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

'Paper Tiger. Negocios de familia', de James Gray, inaugurará el certamen, mientras que 'Yo soy Rocky', de Peter Farrelly, será la cinta que clausurará.

El director del Festival Internacional de Cine de Gijón, Alejandro Díaz Castaño, tuvo un especial recuerdo para Fran Gayo y José Luis Cienfuegos, fallecidos el año pasado, quienes fueran programador y director del festival, respectivamente.

El programador del festival, Tito Rodríguez, indicó que en la composición de la programación, 3.000 títulos fueron revisados por el comité de selección y también valoró el hecho de que 98 títulos sean cortometrajes, cifra equivalente a la que podría tener un festival exclusivamente dedicado a este tipo de producciones.