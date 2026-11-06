El Monumento de los Españoles, emblema de Buenos Aires y epicentro de visita de León XIV

Situado en el barrio de Palermo, en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento y rodeado de amplios parques, el monumento 'La carta magna y las cuatro regiones argentinas' -su nombre original- fue donado por la colectividad española residente en Argentina con motivo del centenario de la Revolución de Mayo de 1810, que marcó el camino hacia la declaración de la independencia de 1816.

Con 24,5 metros de altura e influencia del 'art nouveau', la obra está coronada por la estatua en mármol de la República, representada como una mujer joven. En el friso inferior, hay representaciones simbólicas de la unión entre España y América, mientras que el basamento central reproduce un párrafo del preámbulo de la Constitución de Argentina.

El monumento se levanta sobre una fuente ornamentada con esculturas alegóricas y realizadas en bronce que representan cuatro regiones del país suramericano: la Pampa, los Andes, el Chaco y el Río de la Plata.

Los originales se perdieron en 1916 en el trágico naufragio frente a las costas de Brasil del transatlántico español Príncipe de Asturias, que transportaba esas figuras, que fueron luego reproducidas.

Diseñada por el escultor español Agustín Querol y Subirats (1860-1909, autor de 'La Gloria y los Pegasos' de Madrid, la obra comenzó a plasmarse en 1910 bajo la dirección del también escultor español Cipriano Folgueras Doiztúa (1863-1911).

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La muerte de Folgueras en 1911, conflictos laborales en las canteras de mármol en Carrara (Italia) y el naufragio del Príncipe de Asturias demoraron la construcción del monumento, que terminó siendo inaugurado en 1927.

Más allá de su valor patrimonial e histórico, el monumento ha sido escenario de dos grandes eventos religiosos, un factor clave que hizo que este lugar fuera elegido como uno de los puntos centrales del viaje apostólico que León XIV hará a Argentina a partir del próximo domingo.

En 1934, el Monumento de los Españoles acogió el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, el primero realizado en Latinoamérica y que contó con la presencia del cardenal italiano Eugenio Pacelli (1876-1958), entonces secretario de Estado de la Santa Sede y quien en 1939 fue electo papa con el nombre de Pío XII.

El monumento también fue testigo de la multitudinaria misa que Juan Pablo II celebró el 12 de junio de 1982, durante su primera visita a Argentina.

Allí estuvieron dos millones de personas, según las crónicas de aquella jornada, para rezar por el país suramericano en los días finales de la guerra con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, una histórica disputa aún no resuelta.

Cuatro décadas y media después, el monumento legado por los españoles volverá a recibir la visita de un sumo pontífice.

Como parte de su viaje pastoral a Uruguay, Argentina y Perú, León XIV presidirá el lunes en este lugar porteño una misa y el martes participará, también ante el Monumento de los Españoles, en una vigilia con jóvenes.