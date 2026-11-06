El multimillonario ruso Mashrabov, cofundador de Higgsfield, recibe la ciudadanía kazaja

El empresario recibió este viernes su pasaporte de Kazajistán después de que el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, firmara el respectivo decreto el pasado 30 de octubre.
"¡Kazajistán tiene un multimillonario más! Me complace haberle entregado el pasaporte kazajo a Alex Mashrabov, cofundador de Higgsfield", escribió en redes sociales el viceprimer ministro y ministro de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital, Zhaslan Madiyev.
Mashrabov fundó Higgsfield en 2023 junto con el informático kazajo Erzat Dulat.
La empresa desarrolla herramientas para la creación de videos mediante inteligencia artificial y se convirtió en la primera startup unicornio de Kazajistán.
En agosto de 2026, la compañía estaba valorada en 5.400 millones de dólares.
Según la empresa, Mashrabov renunció a su ciudadanía rusa, ya que la doble ciudadanía está prohibida en Kazajistán.
Anteriormente, el fundador de inDrive, Arsen Tomski, y el director ejecutivo de Freedom Holding, Timur Turlov, también renunciaron a su ciudadanía rusa para optar por la kazaja.