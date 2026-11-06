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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:25

El multimillonario ruso Mashrabov, cofundador de Higgsfield, recibe la ciudadanía kazaja

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Astaná, 6 nov (EFE).- El multimillonario ruso Alex Mashrabov, cofundador y director ejecutivo de la startup de vídeos con inteligencia artificial Higgsfield, ha recibido la ciudadanía kazaja, informaron este viernes fuentes oficiales del país asiático, que ha fijado el desarrollo de la IA como una de las prioridades de su Gobierno.

Por EFE
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El empresario recibió este viernes su pasaporte de Kazajistán después de que el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, firmara el respectivo decreto el pasado 30 de octubre.

"¡Kazajistán tiene un multimillonario más! Me complace haberle entregado el pasaporte kazajo a Alex Mashrabov, cofundador de Higgsfield", escribió en redes sociales el viceprimer ministro y ministro de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital, Zhaslan Madiyev.

Mashrabov fundó Higgsfield en 2023 junto con el informático kazajo Erzat Dulat.

La empresa desarrolla herramientas para la creación de videos mediante inteligencia artificial y se convirtió en la primera startup unicornio de Kazajistán.

En agosto de 2026, la compañía estaba valorada en 5.400 millones de dólares.

Según la empresa, Mashrabov renunció a su ciudadanía rusa, ya que la doble ciudadanía está prohibida en Kazajistán.

Anteriormente, el fundador de inDrive, Arsen Tomski, y el director ejecutivo de Freedom Holding, Timur Turlov, también renunciaron a su ciudadanía rusa para optar por la kazaja.

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