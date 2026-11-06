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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 00:35

El Nikkei cae un 5,27 % en la media sesión ante temores por el sector de la IA

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Tokio, 6 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba casi un 5,27 % en la media sesión de este viernes, cayendo por debajo de los 60.000 puntos intradía por primera vez en más de cinco meses, ante temores sobre la inversión en inteligencia artificial (IA) tras las victorias demócratas en las elecciones de medio mandato en EE.UU.

Por EFE
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Unas tres horas después de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, caía 3.219,29 puntos, hasta ubicarse en 57.858,61 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía un 5,43 %, o 213,89 puntos, hasta los 3.726,50 enteros.

La caída en la Bolsa nipona sucede en medio de preocupaciones por mayores regulaciones sobre el desarrollo de la IA, incluida una ralentización en las inversiones en centros de datos, dos días después de la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso de EE.UU.

Los temores sobre el sector también se vieron reflejados en notables declives en Wall Street, incluida la caída de más del 5,5 % del tecnológico Nasdaq, lastrado por las ventas de acciones del sector de la IA.

En el parqué japonés, el fabricante de chips de memoria Kioxia se hundía un 6,61 %, mientras Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, hacía lo propio con un descenso de casi el 8,37 %.

Además, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, bajaba cerca del 9,27 %.

En el sector de los semiconductores, Disco perdía alrededor del 1,09 %, Tokyo Electron registraba una pérdida en torno al 3,23 % y Advantest tropezaba cerca del 4,58 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante japonés, Toyota, también cedía poco más del 6,06 % pese a reportar la víspera un aumento interanual del 26 % en su beneficio neto del primer semestre de su ejercicio fiscal, de abril a septiembre.

La firma del mismo sector Honda Motor caía por su parte un 5,49 %, mientras que la desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo se precipitaba un 7,55 % a pesar de haber reportado un beneficio neto de 220.917 millones de yenes (1.240 millones de euros o 1.400 millones de dólares) en su primer semestre fiscal, lo que supone un aumento interanual del 11 %.

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