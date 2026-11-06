El Nikkei cae un 5,96 % lastrado por tecnológicas ante temor por el sector de la IA

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdió 3.643,13 puntos, hasta ubicarse en 57.434,77 unidades, en su quinto día consecutivo en rojo.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendió un 5,9 %, o 232,4 puntos, hasta los 3.707,99 enteros.

La tendencia a la baja de la Bolsa tokiota tuvo lugar en medio de preocupaciones por mayores regulaciones sobre el desarrollo de la IA, incluida una ralentización en las inversiones en centros de datos, dos días después de la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Los temores sobre el sector también se vieron reflejados en Wall Street en la sesión del jueves, donde el tecnológico Nasdaq cayó un 5,52 % arrastrado por la IA.

En el parqué japonés, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, se desplomó un 10,83 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se hundió un 9,14 %, mientras que el fabricante de chips de memoria Kioxia se desplomó un 8,72 %.

En el sector de los semiconductores, Tokyo Electron se dejó un 5,6 %; Advantest, un 4,99 %; y Disco, un 1,42 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante japonés, Toyota, se depreció un 5,52 %, a pesar de reportar el día anterior un aumento interanual del 26 % en su beneficio neto del primer semestre de su ejercicio fiscal, de abril a septiembre.

Sus rivales Honda y Nissan cayeron, respectivamente, un 5,69 % y un 7,86 %.

La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo se hundió un 7,91 %, a pesar de que la víspera reportó un aumento interanual del 11 % en su beneficio neto del primer semestre fiscal, si bien su facturación por ventas se redujo más de un 12 %.

La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento Sony cedió un 1,64 % después de haber disparado un 38,8 % su beneficio del primer semestre, gracias a la taquillera 'Spider-Man: Brand New Day' y el incremento de la rentabilidad de sus videojuegos.