El Parlamento de Ecuador limita a 90 días las ausencias temporales de alcaldes y prefectos

Con 83 votos a favor, el Legislativo aprobó el proyecto que contempla catorce iniciativas legislativas y será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción y objeción.

Entre los principales cambios figura la disposición de que las ausencias temporales de alcaldes, gobernaciones regionales y prefectos no pueden superar los noventa días continuos.

La reforma también establece que los concejales deberán cumplir una jornada laboral de 40 horas semanales y les otorga la facultad de solicitar documentación e información para el ejercicio de sus funciones.

En materia de seguridad, la normativa incorpora la gobernanza territorial de la seguridad y la convivencia ciudadana entre las funciones de los gobiernos locales.