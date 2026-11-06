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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 23:50

El Parlamento de Ecuador limita a 90 días las ausencias temporales de alcaldes y prefectos

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Quito, 6 nov (EFE).- La Asamblea de Ecuador (Parlamento) de Ecuador aprobó este viernes una reforma legal que limita a 90 días consecutivos las ausencias temporales de alcaldes, prefectos y otras autoridades locales, dentro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Por EFE
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Con 83 votos a favor, el Legislativo aprobó el proyecto que contempla catorce iniciativas legislativas y será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción y objeción.

Entre los principales cambios figura la disposición de que las ausencias temporales de alcaldes, gobernaciones regionales y prefectos no pueden superar los noventa días continuos.

La reforma también establece que los concejales deberán cumplir una jornada laboral de 40 horas semanales y les otorga la facultad de solicitar documentación e información para el ejercicio de sus funciones.

En materia de seguridad, la normativa incorpora la gobernanza territorial de la seguridad y la convivencia ciudadana entre las funciones de los gobiernos locales.

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