El Parlamento turco rubrica el pacto de defensa de La Meca con Pakistán y Arabia Saudí

El texto fue rubricado tras intensos debates entre los 398 diputados presentes en el hemiciclo con 279 votos a favor y 119 en contra, informa la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

Votaron a favor el partido islamista AKP, en el Gobierno, su aliado ultranacionalista MHP y el socialdemócrata CHP, que desde su escisión en julio ha pasado a ser la quinta fuerza, mientras que el partido Yeni, ahora la principal formación opositora, votó en contra, al igual que el izquierdista DEM y el nacionalista IYI.

El Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca establece que cualquier ataque armado contra uno de los tres países será considerado una agresión contra todos ellos y busca reforzar la disuasión colectiva.

Ya a inicios de octubre, ante el recrudecimiento de los combates entre tropas saudíes y las milicias hutíes de Yemen, los países firmantes anunciaron la "activación" del pacto, aunque, al no haber sido aún ratificado por el Parlamento turco, no estaba en vigor.

Ankara ha descartado reiteradamente enviar tropas a Yemen para apoyar la ofensiva saudí, destacando que el pacto es puramente defensivo y no implica intervenir en otros países.

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Pese a haberse aprobado ahora el acuerdo, el Parlamento debería dar luz verde a cualquier envío de tropas al exterior, detallando el alcance concreto y la duración de esa hipotética misión.

En un artículo escrito hoy mismo para Anadolu, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, describe el pacto como "ubicado en la intersección de las prioridades de política exterior" de Turquía, con el objetivo de "reforzar la paz y estabilidad regional y apoyar el desarrollo y la prosperidad".

El Gobierno turco ha señalado también la dimensión comercial del pacto, que prevé reforzar la cooperación en la industria militar, compartiendo tecnología, investigación y desarrollo, así como subvenciones para la producción conjunta de armamento.

Turquía ocupa el puesto 11 entre los mayores exportadores de armas del mundo y su industria está en plena expansión, siendo su primer cliente por ahora Pakistán, seguido de Emiratos Árabes Unidos.