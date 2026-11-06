ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 16:05

El partido de Mamdani organiza una concentración en apoyo a la huelga general en España

Imagen sin descripción

Nueva York, 6 nov (EFE).- El partido de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), formación que impulsó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este viernes una concentración en apoyo a la huelga general en España del próximo miércoles.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El DSA convocó una protesta este domingo, día 8, frente al Consulado de España en Nueva York para respaldar la paralización prevista para el día 11 en el país europeo y para "recordar a Maricarmen", la mujer de 87 fallecida tras ser desahuciada en Madrid.

"Falleció, pero su recuerdo y el de todas las víctimas de la violencia por parte de los propietarios sigue vivo", dijo el DSA en una publicación en la red social Instagram.

Maricarmen Abascal murió tras quince días hospitalizada después de ser desahuciada el pasado 23 de septiembre de su piso en Madrid, en el que residió 71 años. Su desahucio y su posterior fallecimiento provocaron una oleada de protestas por todo el país.

La concentración en Nueva York, que arrancará a las 12 del mediodía hora local (17:00 GMT), busca también que otras personas afectadas por la crisis habitacional expongan sus testimonios.

"Inquilinos de todo el mundo están organizando vigilias en solidaridad con la huelga general del 11 de noviembre en España para reclamar el derecho a la vivienda, el control de los alquileres y el fin de los desahucios", explicó la formación.

Los sindicatos españoles CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores), entre otros, han llamado a una huelga general de 24 horas para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

La convocatoria, que se formalizó tras una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, tendrá lugar 18 días antes de las elecciones generales adelantadas en España.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más
04
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más

Te puede interesar