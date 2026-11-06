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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:40

El petróleo de Texas sube un 0,15 % pendiente de los avances en Oriente Medio

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Nueva York, 6 nov (EFE).- El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 0,15 % este viernes, hasta 90,66 dólares en barril ante la incertidumbre de los inversores sobre la guerra en Oriente Medio.

Por EFE
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A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,14 dólares respecto al cierre anterior.

Pese a la ligera subida de hoy, el crudo estadounidense se encamina a cerrar la semana con una importante bajada de precio, motivada por el optimismo tras el resultado de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos del pasado martes.

La victoria de los demócratas, que pasan a controlar la Cámara de los Representantes y el Senado, podría frenar los planes belicistas del presidente Donald Trump o su relación con Irán.

Especialmente, después de que el propio Trump reconociera que el precio del crudo y la gasolina, disparados por la guerra en Oriente Medio, han afectado al resultado electoral.

La medida se interpretó en los mercados de forma positiva después de que Irán y EE.UU. retomaran hace más de una semana las negociaciones indirectas mediadas por Catar, que según Teherán pueden permitir reabrir el estrecho de Ormuz en solo dos días, aunque aún no han dado resultados.

Sin embargo, los precios volvieron a aumentar, pues la situación sigue sin resolverse y los ataques contra buques en el Golfo y en las inmediaciones del estrecho siguen sin detenerse.

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