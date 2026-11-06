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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:10

El presidente de Ecuador pedirá licencia para hacer campaña para las elecciones locales

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Quito, 6 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes que pedirá, al menos siete días de licencia, para participar en la campaña electoral con miras a los comicios locales del próximo día 29, en los que el correísmo, su principal opositor, está impedido de participar.

Por EFE
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En una entrevista con la radio FM Mundo, Noboa -que desde que llegó al poder en noviembre de 2023 ya ha participado en otras campañas electorales- aseguro que pedirá licencia por un mínimo de siete días, con la posibilidad de un máximo de quince.

El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos elegirán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, así como a los siete integrantes y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los comicios estaban inicialmente previstos para febrero de 2027, pero se adelantaron ante el riesgo de que las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño afectaran al desarrollo normal de la jornada electoral por inundaciones o daños.

El jefe de Estado consideró que para las elecciones de noviembre, al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) tiene "grandes candidatos" que tienen propuestas claras para mejorar los sistemas de agua alcantarillado e iluminación, así como para cooperar en temas de seguridad e infraestructura con el Gobierno nacional.

En las elecciones de noviembre no participará el movimiento Revolución Ciudadana (RC), el mayor grupo opositor al Gobierno y liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), debido a que está suspendido temporalmente por estar inmerso en una investigación judicial relacionada con la financiación de la campaña electoral de las presidenciales de 2023, pero algunos políticos de esa agrupación se han postulado arropados en otros grupos políticos.

En el marco de esa investigación cumple prisión preventiva la excandidata presidencial correísta Luisa González, investigada por un presunto delito de lavado de activos, y quien espera una decisión judicial sobre el recursode habeas corpus presentado por su defensa para afrontar fuera de la cárcel el proceso penal en su contra.

González asegura que es víctima de una "persecución política".

Sobre las investigaciones que ha desplegado la Fiscalía en los últimos meses, Noboa señaló que no pueden hacerse "la vista gorda" pues "grandes narcos están de la mano de alcaldes, de prefectos. Grandes narcos o mineros ilegales están impulsando candidaturas. Grandes narcos están lavando dinero en municipios y prefecturas, como ya salieron del Gobierno central que antes estaban, se fueron a los municipios y a las prefecturas", aseguró.

El gobernante recordó una investigación "que lleva años de la DEA" (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), en la que esta semana fueron detenidos en Ecuador tres hombres, entre ellos Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero 1997).

Además, en la operación detuvieron en Panamá al exalcalde de la ciudad ecuatoriana de Manta Jaime Estrada Bonilla (2009-2014) y a su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta del correísmo.

Estrada Bonilla es nuevamente candidato a la alcaldía de Manta; mientras que a su hijo -que intentó presentarse a la Prefectura de la provincia de Manabí, a la que pertenece Manta- le rechazaron la inscripción.

Las cinco personas detenidas en esa operación son investigados por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

La Fiscalía estadounidense sostiene que los Estrada, a través de su empresa exportadora de productos del mar, supuestamente introdujeron durante años enormes cantidades de cocaína ocultas en envíos, en colaboración con líderes de organizaciones criminales ecuatorianas como Los Choneros y Los Lobos.

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