El rey de Bélgica rechaza la dimisión del primer ministro y le pide seguir negociando

En un comunicado, la Casa Real belga señaló que la ronda de consultas con los líderes de los partidos que conforman la coalición de gobierno le ha permitido constatar "la voluntad de cada uno de ellos de concluir las negociaciones presupuestarias lo antes posible", por lo que citará al primer ministro el próximo 16 de noviembre para ver si hay avances.

"Todos ellos han reafirmado su determinación de alcanzar un acuerdo sobre una trayectoria presupuestaria sólida para los próximos tres años", dijo la Casa Real, que afirmó que los cinco partidos del Ejecutivo "están dispuestos a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo en el seno del Gobierno".

Además de la N-VA del nacionalista flamenco De Wever, en el Gobierno están el centroderechista francófono Movimiento Reformista (MR), el centrista francófono Les Engagés, el centrista Partido Demócrata Cristiano y Flamenco (CD&V) y el partido de centroizquierda flamenco Vooruit.

Según la Casa Real, el rey Felipe de los belgas insistió a los líderes de estas formaciones "en la necesidad de encontrar un equilibrio justo entre la preservación de la cohesión social y el fomento del crecimiento económico" y todos los portavoces se comprometieron a "hacer prevalecer el espíritu de compromiso y responsabilidad para lograrlo".

De Wever había presentado su dimisión al rey el pasado lunes después de que durante el fin de semana fracasaran las conversaciones para un acuerdo para los presupuestos de 2027 y para hacer recortes por valor de 10.000 millones de euros hasta 2029.

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Los partidos de la coalición habían puesto sobre la mesa ideas para reducir el déficit de cara a 2029, desde el aumento de un punto en el IVA (vetado por MR) hasta recortes en sanidad (bloqueados por Vooruit) o la congelación de la indexación de los salarios y otras prestaciones sociales, que no prosperaron.

Algunos partidos intentaron que el ajuste total fuese de 8.000 millones en su lugar pero el primer ministro se negó, aludiendo al riesgo de una rebaja en la calificación crediticia de Bélgica.

De Wever confirmó ayer ante el Parlamento belga que, a falta de acuerdo, el país deberá recurrir al sistema de asignaciones presupuestarias mensuales provisionales, al menos durante los primeros meses de 2027, como ya ocurrió en este ejercicio.

Ese mecanismo prevé que cada mes pueda utilizarse un doceavo del montante presupuestado para las partidas en el presupuesto del año anterior.

"Para el Gobierno, es un fracaso terrible", dijo ante los diputados.