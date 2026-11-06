El rey Felipe VI recibe al presidente de Bolivia en el Palacio de la Zarzuela

El encuentro bilateral se celebró en el despacho del monarca tras posar ambos para la fotografía oficial en el Salón de Audiencias del palacio.

Una reunión en la que Felipe VI estuvo acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, mientras que la delegación boliviana estuvo integrada además por el ministro de la Presidencia, Fernando Hugo Aramayo, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales.

Tras el encuentro, el rey ofreció un almuerzo privado al presidente de Bolivia.

La reunión se enmarcó en la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se ha celebrado en Madrid esta semana, en la que Felipe VI ha recibido también a los presidentes de Chile, José Antonio Kast; Honduras, Nasry Asfura; Guatemala, César Bernardo Arévalo de León; y de Costa Rica, Laura Fernández.