ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:35

El rey Felipe VI recibe al presidente de Bolivia en el Palacio de la Zarzuela

Imagen sin descripción

Madrid, 6 nov (EFE).- El rey Felipe VI recibió este viernes en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien mantuvo un encuentro con motivo de su visita a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El encuentro bilateral se celebró en el despacho del monarca tras posar ambos para la fotografía oficial en el Salón de Audiencias del palacio.

Una reunión en la que Felipe VI estuvo acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, mientras que la delegación boliviana estuvo integrada además por el ministro de la Presidencia, Fernando Hugo Aramayo, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales.

Tras el encuentro, el rey ofreció un almuerzo privado al presidente de Bolivia.

La reunión se enmarcó en la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se ha celebrado en Madrid esta semana, en la que Felipe VI ha recibido también a los presidentes de Chile, José Antonio Kast; Honduras, Nasry Asfura; Guatemala, César Bernardo Arévalo de León; y de Costa Rica, Laura Fernández.

Lo
más leído
del día

01
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
02
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar