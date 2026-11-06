ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:20

El Salvador y Haití discutirán sobre el futuro de las tropas salvadoreñas este mes

Imagen sin descripción

Madrid, 6 nov (EFE).- El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró este viernes a EFE, que el 16 y 17 de noviembre el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé viajará a El Salvador para discutir sobre el futuro de las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití, sobre cuyo retorno no hay todavía una fecha fijada.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ulloa explicó que Fils-Aimé viajará esos días a El Salvador para participar en una conferencia internacional sobre el estado de la democracia: "Ya me confirmó (su asistencia) el primer ministro y ahí vamos a tener la oportunidad de discutir cuál es el futuro de esta fuerza".

El envío de tropas salvadoreñas a Haití tuvo lugar tras una emboscada sufrida el 18 de octubre de 2026 por un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) -respaldada por la ONU- en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, donde desaparecieron cuatro nacionales salvadoreños.

El Salvador desplegó un contingente de 2.000 militares, incluidos miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo, que el presidente del país, Nayib Bukele, presentó como una misión para recuperar con vida a los cuatro salvadoreños y negó que se tratara de una invasión.

Tras la intervención militar salvadoreña se levantaron voces críticas que pusieron en duda su contribución a la paz o que alertaron, como Médicos Sin Fronteras, de una "explosión de violencia".

Ulloa aseguró hoy que las tropas han "ido limpiando" la zona de Croix-des-Bouquets, situada a unos 10 km de Puerto Príncipe, e insistió en que el pueblo y el Gobierno haitianos "lo están viendo con satisfacción".

"Al enviar estas tropas a rescatar a nuestros compatriotas, tenemos que intervenir zonas donde las pandillas operan, porque ahí fue que los emboscaron, en Croix-des-Bouquets. Entonces, al entrar a la zona, hemos ido limpiando la zona, y eso es lo que el pueblo haitiano y el gobierno haitiano están viendo con mucha satisfacción y con mucha expectativa", explicó.

En este sentido, aseguró que tras la intervención militar salvadoreña, el líder de la banda armada 400 Mawozo, Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou (La muerte no avisa, en español), que opera en Croix-des-Bouquets, escribió una carta a la ONU pidiendo una tregua y negociar.

"Hay reacciones ya de las pandillas que están viendo que están hablando con una fuerza que realmente está haciendo su trabajo", asegura.

No obstante, apuntó que su país no pretende sustituir a la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por la ONU, que actualmente ayuda a la policía haitiana para tratar de restablecer la seguridad en el país.

"No quisiéramos nosotros sustituir a las fuerzas de Naciones Unidas, ya que es una fuerza multinacional, porque sería como decir que el multilateralismo está fallando, está fracasando, porque ahí han llegado tropas de más de 50 países", dijo.

Asimismo, agregó que "con la centésima parte que Naciones Unidas ha invertido en Haití nosotros hemos estado enviando nuestro contingente y con resultados mucho más tangibles", aunque aseguró no tener las cifras del coste económico de la misión, sobre el que aseguró que está siendo pagado íntegramente por El Salvador.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
03
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar