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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 05:15

Estado Masculino, una organización misógina prohibida en Rusia desde 2021

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Moscú, 6 nov (EFE).- El Estado Masculino (EM), la organización que supuestamente está detrás de las amenazas de bomba reivindicadas por los "luchadores del Estado Masculino" que afectaron el jueves a varios vuelos entre países europeos, es un grupo misógino fundada como comunidad cerrada en las redes sociales por el ruso Vladislav Pozdniakov (2016).

Por EFE
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Acusado de violencia contra las mujeres, los inmigrantes y los miembros de las minorías sexuales, entre otros sectores vulnerables, EM fue declarado extremista por un tribunal de la región rusa de Nizhni Nóvgorod en octubre de 2021.

Seguidamente, las actividades del EM, que también es considerado antifeminista, antiucraniano y antisemita, fueron prohibidas en territorio ruso, tras lo que fueron bloqueados sus canales en Telegram y YouTube.

Pozdniakov fue condenado en 2018 a dos años de cárcel por llamamientos al odio contra las mujeres, aunque el fallo fue anulado al año siguiente, tras lo que supuestamente emigró a Polonia.

El líder del grupo mantiene un canal personal que lleva su nombre (Pozdniakov 3.0) -el fundador de Telegram, Pável Dúrov, explicó que no tiene motivos jurídicos para bloquearlo- en el que el jueves colgó varios vídeos y materiales.

Precisamente, en uno de ellos publicó su respuesta a las preguntas que le hizo un periodista de BBC en su versión rusa y en la que afirma: "Hace muchos años que (Estado Masculino) ya no existe".

En los últimos años, coincidiendo con la guerra en Ucrania y la apuesta del Kremlin por la moral más tradicional y las familias numerosas, han florecido en Rusia organizaciones machistas, antiabortistas y xenófobas.

Similar a EM es la organización Muzhskoi Put (El Camino Masculino), que vela por los derechos de los hombres rusos, lucha por una estructura familiar extremadamente patriarcal y apoya a los varones ante la supuesta desigualdad que favorece a las mujeres en el país.

Algunos de esos grupos son críticos con las autoridades rusas por defender políticas que consideran excesivamente liberales y apoyar la contratación de demasiadas mujeres para cargos en la administración pública.

Medios independientes rusos y la prensa occidental han vinculado a las fuerzas de seguridad y a la Iglesia Ortodoxa con la financiación y la asistencia a dichos grupos.

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