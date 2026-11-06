Estiman en 88.146 los migrantes que retornaron de Ceuta a Marruecos tras la entrada masiva

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva, María Tardón, ya tiene acceso a varios de los informes que solicitó hace unas semanas a diferentes organismos, como la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Ayer, jueves, se conoció que la Policía identificó a dos altos mandos marroquíes que aparecían en vídeos de las entradas dando instrucciones en el entorno del paso fronterizo entre ambos países.

Y este viernes salió a la luz este otro informe que eleva a más de 88.000 personas las que retornaron al país africano tras la entrada a Ceuta.

Esta nueva cifra es superior a la que había dado el Gobierno español hasta el momento.

Este informe, fechado el 27 de octubre y centrado en el despliegue de efectivos y recursos movilizados desde la entrada masiva migratoria, cifra en 862 los rescates realizados en aguas nacionales y en 90 las personas fallecidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Preguntada por el número de retornos, la Policía Nacional dijo a la jueza que solo pudo contabilizar a los migrantes que manifestaron a sus agentes la voluntad de regresar, una cifra "mínima comparada con la que, de forma global", suma a todos los que volvieron voluntariamente por la puerta que mantiene habilitada, desde la entrada de Ceuta, la Guardia Civil.

Entre la documentación remitida a la jueza también está un informe del CNI del 30 de julio en el que se analiza "la situación y la prospectiva" de lo que la inteligencia califica del "mayor desplazamiento masivo de migrantes en la historia de España en la Ciudad Autónoma de Ceuta".

La jueza también dispone del informe en el que el Ministerio del Interior español explica que en los días precedentes a la entrada masiva, no recibió ninguna alerta ni comunicación que "anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud" de la ocurrida.

Por otra parte, el Ministerio del Interior reveló a la jueza que Marruecos detuvo a dos personas que administraban un grupo de WhatsApp utilizado para difundir llamamientos a la entrada masiva según una nota de la Consejería de Interior de la Embajada de España en Marruecos a la que tuvo acceso EFE.

En esa nota, se recoge que la detención de estos dos sospechosos tuvo lugar el pasado 6 de agosto por parte de la Gendarmería Real de Fnideq (Castillejos, Marruecos).

El primer sospechoso habría utilizado la plataforma "para publicar y distribuir mensajes dirigidos principalmente a jóvenes en los que se alentaba a realizar desplazamientos hacia la zona y tratar de alcanzar Ceuta de manera irregular, mientras que el segundo era sospechoso de "participar en la administración del mismo grupo de WhatsApp", aunque las investigaciones sobre el impacto real de su actuación siguen abiertas.

Entretanto, la Delegación del Gobierno central en Ceuta informó de que el próximo 17 de noviembre comenzarán las obras de ampliación de los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú,que separan a la ciudad española de Marruecos.

El delegado del Gobierno, David de la Encina, agregó que ese día está prevista la llegada a Ceuta de la embarcación que empezará la perforación para instalar pilotes en el subsuelo marino.

Con esta obra, los espigones crecerán en torno a unos 150 metros mar adentro, a partir de la línea de fondo del actual espigón, de 50 metros, y posteriormente se suplementará con la actual barrera flotante que se instaló tras la entrada masiva.